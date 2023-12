Les commentateurs de l'IDM ont le dernier mot en 2023

Lukas Gajewski et Tommi Deitenbach ont pris le départ de toutes les courses IDM de la saison 2023 et ont commenté tout ce qu'ils pouvaient pour le compte de Radio Viktoria dans le streaming en direct de l'IDM. C'est à eux que revient la finale 2023.

Ceux qui ont regardé les courses en streaming en direct lors des week-ends IDM 2023 ont toujours bénéficié d'une sonorisation compétente de Lukas Gajewski et Tommi Deitenbach, tandis que Danijel Peric était au micro dans les stands et sur la grille de départ. En cette fin d'année, Gajewski et Deitenbach révèlent leurs moments très personnels de 2023.

"Mon moment de frissons dans l'IDM 2023 a été la phase de départ de la première course à Schleiz", révèle Lukas Gajwski, "plus précisément les images en direct de notre drone lors de la descente vers le Seng. Cela m'a vraiment transporté. D'abord la chicane avec la tribune et le village en arrière-plan, puis cette bande d'asphalte étroite, entièrement encadrée de vert, avec les motos qui dévalent en trombe. On aurait dit que nous avions un hélicoptère de la télévision en action. Et nous avons à nouveau commenté depuis le camping-car de Tommi Deitenbach, qui se trouvait dans la voie des stands. Cela signifie que quelques secondes après ces superbes images, les gars ont eu l'impression de passer sur la table du petit-déjeuner. Donc pour nous aussi au micro, c'est une expérience très intense et c'est bien sûr ce qui est le plus amusant".

"Schleiz est bien sûr toujours quelque chose de spécial", estime également Deitenbach. "Une cabane pleine, des fans enthousiastes. Et bien sûr, le lieu de travail, cette année encore le Glückmobil. Il s'agit de mon camping-car, qui est utilisé comme cabine de porte-parole mobile. Pourtant, ce n'est plus du tout le Glücksmobil, car l'ancien camping-car avait tiré sa révérence fin 2022, après 12 ans de service".

"L'emplacement est sans doute l'endroit le plus fou où l'on peut camper sur un circuit", poursuit-il. "Au milieu de la voie des stands, juste à côté de la tour de chronométrage. Et pendant la pause, on est assis confortablement dans une chaise de camping avec un café, juste à côté d'une étagère à pneus mobile et d'un groupe électrogène bourdonnant, c'est magnifique. Mais ce n'est pas pour les lève-tard. En effet, le briefing matinal des marshall de piste et des équipes de secours a lieu juste devant la porte, pour ainsi dire juste après le lever du soleil...".

"Mais Schleiz a bien sûr aussi été très émotionnel à d'autres égards", estime Deitenbach. "Oui, en tant que commentateur, on devrait être neutre, mais on est aussi un être humain. Et comme je suis le doyen des commentateurs TV depuis si longtemps, je connais l'un ou l'autre pilote depuis l'enfance. Avec leurs familles et leurs expériences personnelles. C'est ainsi que j'ai moi aussi versé une larme de joie lorsque Toni Finsterbusch est monté sur le podium de la course Superbike, un an après son violent accident au même endroit. Mais peu de temps après, l'émotion a brutalement chuté lorsque les side-cars se sont violemment écrasés. Göttlich/Krieg et Sattler/Schmid se sont envolés dans le Seng. Le vendredi, nous nous sommes bien amusés avec ces derniers lors d'un tournage vidéo particulier. Heureusement, l'alerte a été levée plus tard".

"Cette fois, la course au Red Bull Ring était le monde à l'envers en termes de météo", se souvient-il. "D'habitude, la région attire par un beau temps de vacances, en 2023, c'était la terre ferme. Il pleuvait sans arrêt et au lieu de savourer une bière sur une terrasse après le travail, il fallait d'abord se mettre au sec le soir. À un moment donné, les chaussures sèches n'étaient tout simplement plus disponibles. Le samedi, entre les entraînements, j'ai donc pu chercher rapidement un magasin spécialisé où j'ai pu acheter du matériel sec juste avant la fermeture. L'année prochaine, j'emporterai mon équipement de moto-cross".