I commentatori dell'IDM hanno l'ultima parola sul 2023

Lukas Gajewski e Tommi Deitenbach sono stati al via di tutte le gare IDM della stagione 2023 e hanno commentato il live stream IDM per conto di Radio Viktoria. Si meritano la finale del 2023.

Chi ha seguito le gare dei weekend dell'IDM 2023 in diretta streaming è sempre stato seguito con competenza da Lukas Gajewski e Tommi Deitenbach, con Danijel Peric al microfono in pit lane e sulla griglia di partenza. Gajewski e Deitenbach rivelano i loro momenti più personali del 2023, giusto in tempo per la fine dell'anno.

"Il mio momento da pelle d'oca nell'IDM 2023 è stata la fase di partenza di gara uno a Schleiz", rivela Lukas Gajwski, "in particolare le immagini in diretta dal nostro drone mentre scendevamo nel Seng. Questo mi ha davvero entusiasmato. Prima la chicane con la tribuna e il villaggio sullo sfondo e poi questa stretta striscia di asfalto completamente verde con le moto che la percorrevano. Sembrava che ci fosse un elicottero televisivo in azione. E noi commentavamo ancora una volta dal camper di Tommi Deitenbach, che era parcheggiato nella corsia dei box. Ciò significa che pochi secondi dopo queste splendide immagini, i ragazzi si sono sentiti come se stessero guidando sopra il nostro tavolo della colazione. Quindi è stata un'esperienza molto intensa anche per noi al microfono e questo è ovviamente il massimo del divertimento".

"Schleiz è sempre qualcosa di speciale, naturalmente", dice Deitenbach. "Un teatro pieno, fan entusiasti. E naturalmente il luogo di lavoro, il Glücksmobil anche quest'anno. È il mio camper, che è stato trasformato in uno stand mobile per i relatori. Ma non è più la Glücksmobil, perché il vecchio camper è stato ritirato alla fine del 2022 dopo 12 anni di servizio".

"La piazzola è probabilmente il posto più folle in cui ci si possa accampare in un autodromo", continua. "In mezzo alla corsia dei box, proprio accanto alla torre di cronometraggio. E durante la pausa, ci si può sedere comodamente con un caffè su una sedia da campeggio, proprio accanto a un portagomme mobile con un generatore di corrente ronzante. Tuttavia, non è per i ritardatari. Perché il briefing mattutino dei commissari di percorso e delle squadre di soccorso si svolge proprio fuori dalla porta, appena dopo l'alba...".

"Ma naturalmente Schleiz è stato molto emozionante anche sotto altri aspetti", dice Deitenbach. "Sì, come commentatore dovresti essere neutrale, ma sei anche umano. E poiché sono in giro da così tanto tempo come presidente dei commentatori televisivi, conosco uno o due piloti fin da quando ero bambino. Insieme alle loro famiglie e alle loro esperienze personali. Così mi è scesa una lacrima di gioia quando Toni Finsterbusch è salito sul podio della gara di Superbike un anno dopo il suo violento incidente nello stesso luogo. Poco dopo, però, l'atmosfera ha subito una brusca virata verso il peggio quando si è verificato un violento incidente nei sidecar. Göttlich/Krieg e Sattler/Schmid sono caduti nel Seng. Venerdì ci siamo divertiti molto con questi ultimi durante una speciale ripresa video. Fortunatamente, il via libera è stato dato in seguito".

"Questa volta la gara al Red Bull Ring ha avuto un esito negativo dal punto di vista meteorologico", ricorda. "Normalmente, la regione attira i visitatori con un bel clima vacanziero, ma nel 2023 è stato tutto un disastro. Pioveva ininterrottamente e invece di godersi una birra dopo il lavoro su una terrazza con il buon umore, bisognava asciugarsi la sera. A un certo punto, le scarpe asciutte non erano più disponibili. Così sabato, tra un allenamento e l'altro, sono riuscito a trovare rapidamente un negozio specializzato dove ho potuto acquistare del materiale asciutto poco prima dell'orario di chiusura. L'anno prossimo porterò con me l'attrezzatura da motocross".