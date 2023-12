Os comentadores da IDM têm a última palavra em 2023

Lukas Gajewski e Tommi Deitenbach estiveram no início de todas as corridas do IDM na época de 2023 e comentaram a transmissão em direto do IDM em nome da Radio Viktoria. Merecem a final de 2023.

Quem assistiu às corridas nos fins-de-semana do IDM 2023 através da transmissão em direto teve sempre a cobertura competente de Lukas Gajewski e Tommi Deitenbach, com Danijel Peric ao microfone nas boxes e na grelha. Gajewski e Deitenbach revelam os seus momentos muito pessoais de 2023, mesmo a tempo do final do ano.

"O meu momento de arrepio no IDM 2023 foi a fase de arranque da primeira corrida em Schleiz", revela Lukas Gajwski, "mais especificamente as imagens em direto do nosso drone enquanto descíamos para o Seng. Isso entusiasmou-me mesmo. Primeiro a chicane com a bancada e a aldeia ao fundo e depois esta estreita faixa de alcatrão totalmente emoldurada a verde com as motas a descerem por ela. Parecia que tínhamos um helicóptero da televisão em ação. E nós estávamos novamente a comentar a partir da autocaravana de Tommi Deitenbach, que estava estacionada nas boxes. Isso significa que, alguns segundos depois destas excelentes imagens, os rapazes sentiram que estavam a passar por cima da nossa mesa de pequeno-almoço. Por isso, foi também uma experiência muito intensa para nós ao microfone e isso é obviamente o mais divertido."

"Schleiz é sempre algo especial, claro", diz Deitenbach. "Uma casa cheia, fãs entusiasmados. E, claro, o local de trabalho, o Glücksmobil novamente este ano. É a minha carrinha de campismo, que está a ser reutilizada como cabina móvel de oradores. Mas já não é a Glücksmobil, porque a velha autocaravana foi reformada no final de 2022, após 12 anos de serviço".

"O campo é provavelmente o lugar mais louco onde se pode acampar numa pista de corridas", continua. "No meio da via das boxes, mesmo ao lado da torre de cronometragem. E durante o intervalo, pode sentar-se confortavelmente com um café numa cadeira de campismo, mesmo ao lado de um suporte de pneus móvel com um gerador de energia a zumbir. No entanto, não é para quem se levanta tarde. Porque o briefing matinal dos comissários de pista e das equipas de salvamento tem lugar mesmo à porta, logo após o nascer do sol..."

"Mas é claro que Schleiz também foi muito emotivo noutros aspectos", diz Deitenbach. "Sim, como comentador, é suposto sermos neutros, mas também somos humanos. E porque estou cá há tanto tempo como o presidente de idade dos comentadores de televisão, conheço um ou dois pilotos desde criança. E as suas famílias e experiências pessoais. Por isso, também me veio uma lágrima de alegria aos olhos quando Toni Finsterbusch subiu ao pódio na corrida de Superbike, um ano depois do seu violento acidente no mesmo local. Pouco depois, porém, o ambiente piorou abruptamente quando houve um violento acidente nos sidecars. Göttlich/Krieg e Sattler/Schmid despistaram-se no Seng. Na sexta-feira, divertimo-nos muito com estes últimos durante uma sessão de vídeo especial. Felizmente, a autorização foi dada mais tarde".

"A corrida no Red Bull Ring foi, desta vez, o caminho errado em termos de clima", recorda. "Normalmente, a região atrai os visitantes com um belo tempo de férias, mas em 2023 foi tudo uma desgraça. Não parava de chover e, em vez de se beber uma cerveja numa esplanada depois do trabalho, era preciso secar-se à noite. A dada altura, os sapatos secos já não estavam disponíveis. Assim, no sábado, entre as sessões de treino, consegui encontrar rapidamente uma loja especializada onde pude comprar material seco mesmo antes da hora de fecho. No próximo ano, vou levar o meu equipamento de motocross comigo".