Los comentaristas de IDM y sus perspectivas para 2024

Si no puedes viajar tú mismo a todas las carreras de la IDM 2024 o te gustaría volver a ver una o dos de las carreras después, la retransmisión en directo de la IDM desde Radio Viktoria es el lugar adecuado para ti. Lukas Gajewski y Tommi Deitenbach estarán al micrófono, mientras que Danijel Peric estará a la caza de información en el pit lane. A principios de año, los dos presentadores se asoman a su particular bola de cristal de la IDM.

"Me parece estupendo que el IDM vuelva a Nürburgring en 2024", dice Gajewski. "Es mi circuito de casa. Asistí a mi primer evento de carreras allí cuando era joven y probablemente no he estado en ningún otro circuito tan a menudo como en Nürburgring desde entonces, tanto como espectador como comentarista. Y también hicimos la primera retransmisión en directo de IDM en Nürburgring. Eso fue en el Gran Premio de Camiones de 2019. Así que hay muchas razones por las que estoy deseando que llegue el regreso."

"En términos deportivos, la temporada 2023 del IDM Superbike realmente cumplió", continúa. "Hubo grandes carreras con muchas sorpresas y luego una decisión por el título en la última carrera del año. Así es como debe ser. La próxima temporada volverá a ser muy variada. La calidad de la parrilla es la adecuada y hay cambios como el nuevo formato de parrilla para la carrera 2. Y Ducati sigue a bordo. Más diversidad de marcas siempre es bueno, pero esta moto en particular tiene un aspecto sensacional y suena aún mejor. A nivel internacional, Ducati está actualmente en cabeza, pero en el IDM tiene un estatus más bien exótico. Tengo muchas ganas de ver lo que el campeón italiano Lorenzo Zanetti hará con la Ducati".

"En el IDM Supersport, los equipos Triumph ya se han mostrado realmente fuertes en 2023", dijo Gajewksi. "Ahora se unen a ellos el ex campeón Kevin Wahr y Denis Hertrampf. Por supuesto, sería emocionante si pudieran molestar a los equipos establecidos de Yamaha. Y este año, por favor, con una decisión por el título donde corresponde: en la pista de carreras. Estoy deseando ver de nuevo a este grupo tan variopinto. También me gusta mucho el automovilismo. En las carreras de GT en particular, es habitual que todas las marcas parezcan diferentes y, sobre todo, que suenen completamente distintas. Eso también me gusta mucho en el IDM Supersport".

"En la IDM Supersport 300, será interesante ver qué recién llegados de 2023 llegarán a lo más alto este año", reflexiona. "En general, creo que los muchos recién llegados y los pilotos con menos experiencia merecen un gran elogio. Es estupendo ver cómo se defienden en un terreno con tanta participación del Campeonato del Mundo y cómo a veces luchan por los puestos del podio, especialmente en la segunda mitad de la temporada. Será emocionante volver a verlo en 2024. Y, en cualquier caso, las carreras de esta clase siempre son emocionantes".

"Esperemos poder inspirar a muchos espectadores de nuevo en 2024, tanto en el livestream como in situ", concluye Gajewski. "La atmósfera y el ambiente en la pista de carreras son realmente geniales, no solo en Schleiz, sino también en Hockenheim, por ejemplo. Y como comentaristas del IDM, tenemos la suerte de poder vivir todo esto porque estamos in situ con todo el equipo de producción. Eso no se puede dar por sentado. Muchas cosas también se hacen a distancia desde el estudio. Las experiencias cercanas, como comentar desde el motorhome de Tommi en el pit lane de Schleiz, son obviamente algo muy especial".

"Estoy deseando que llegue 2024", aseguró también Deitenbach. "Es genial que Nürburgring vuelva al calendario. Personalmente tengo muchos buenos recuerdos allí". Florian Alt será el cazado. Porque el equipo BMW tiene ganas de revancha. En primer lugar Ilya, por supuesto, pero Pax Hobelsberger también será una fuerza a tener en cuenta tras su gran año de debut. Estoy entusiasmado con la Ducati. En Supersport, las nuevas marcas, especialmente Triumph, seguirán consolidándose. En la categoría de 300cc, será interesante ver cómo se desarrollan las carreras sin Füsport SKM Kawasaki. Pero desde luego no será aburrida, ya que surgirán nuevos protagonistas".