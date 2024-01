Les commentateurs de l'IDM et leurs perspectives pour 2024

Les pilotes et les fans devront encore patienter quelques mois avant la première course de l'IDM. Lorsque le coup d'envoi sera donné en mai, Lukas Gajewski et Tommi Deitenbach prévoient également leur première sortie.

Si vous ne pouvez pas vous rendre vous-même à toutes les courses de l'IDM 2024 ou si vous souhaitez revoir l'une ou l'autre course par la suite, le streaming IDM en direct de Radio Viktoria est fait pour vous. Au micro, Lukas Gajewski et Tommi Deitenbach sont au départ, dans la voie des stands, Danijel Peric est à la chasse aux infos. En ce début d'année, les deux présentateurs regardent dans leur boule de verre IDM très personnelle.

"Je trouve ça génial que l'IDM revienne au Nürburgring en 2024", décrit Gajewski. "C'est mon circuit préféré. Petit garçon, j'y ai assisté à ma première course et depuis, en tant que spectateur et commentateur, je ne suis probablement jamais allé aussi souvent sur un autre circuit qu'au Nürburgring. Et c'est aussi au Nürburgring que nous avons réalisé la première retransmission en direct de l'IDM. C'était en 2019, lors du Grand Prix des camions. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles je me réjouis de ce retour".

"Sur le plan sportif, la saison 2023 de l'IDM Superbike a vraiment livré la marchandise", explique-t-il encore. "Ce furent de super courses avec beaucoup de surprises et ensuite une décision sur le titre lors de la dernière course de l'année. C'est ainsi que cela doit se passer. La prochaine saison sera certainement aussi variée. La qualité du peloton est au rendez-vous et il y a des changements comme le nouveau format de grille pour la course 2. Et puis Ducati est encore à bord. Une plus grande diversité de marques est toujours une bonne chose, mais cette moto a l'air tout simplement sensationnelle et sonne encore mieux. Au niveau international, Ducati est en tête, mais en IDM, elle a plutôt un statut d'exotique. Je suis très curieux de voir ce que le champion italien Lorenzo Zanetti va faire avec la Ducati".

"En IDM Supersport, les teams Triumph ont déjà eu l'air vraiment forts de manière isolée en 2023", estime Gajewksis. "Maintenant, l'ex-champion Kevin Wahr et Denis Hertrampf viennent s'ajouter à la liste. Ce serait bien sûr passionnant s'ils pouvaient contrarier les teams Yamaha bien établis. Et cette année, s'il vous plaît, que le titre soit à nouveau attribué là où il doit l'être : sur la piste. Je me réjouis de retrouver ce groupe hétéroclite. Je roule aussi beaucoup en course automobile. Dans le domaine du GT, il est courant que toutes les voitures aient un look et surtout une sonorité complètement différents. C'est ce qui me plaît aussi dans l'IDM Supersport".

"En IDM Supersport 300, il sera à nouveau intéressant de voir quels nouveaux venus de l'année 2023 parviendront à se hisser au sommet cette année", rumine-t-il. "En général, je trouve que les nombreux nouveaux venus et les pilotes avec moins d'expérience méritent un grand compliment. C'est vraiment génial de voir comment ils s'imposent dans un peloton avec une telle participation du championnat du monde et comment ils se battent parfois pour les places de podium en deuxième partie de saison. Ce sera à nouveau passionnant à observer en 2024. Et les courses dans cette catégorie sont de toute façon toujours passionnantes".

"Espérons que nous pourrons à nouveau enthousiasmer de nombreux spectateurs en 2024 - en livestream et sur place", conclut Gajewski. "L'atmosphère et l'ambiance sur le circuit sont vraiment superbes, pas seulement à Schleiz, mais aussi à Hockenheim par exemple. Et nous, en tant que commentateurs, nous avons la chance de pouvoir suivre tout cela lors de l'IDM, car nous sommes sur place avec toute la production. Cela ne va pas de soi. Beaucoup de choses sont faites à distance depuis le studio. De telles expériences de proximité, comme commenter depuis le camping-car de Tommy dans la pitlane à Schleiz, sont bien sûr très particulières".

"Je suis impatient d'être en 2024", a également assuré Deitenbach. "Je suis heureux que le Nürburgring soit à nouveau au calendrier. J'y ai personnellement beaucoup de bons souvenirs. Florian Alt sera le chassé-croisé. Car l'équipe BMW a soif de revanche. Ilya en tête, bien sûr, mais Pax Hobelsberger sera également à surveiller de près après sa formidable année de rookie. Je suis curieux de voir la Ducati. En Supersport, les nouvelles marques, en particulier Triumph, vont continuer à s'établir. Chez les 300, il sera intéressant de voir comment la course évolue sans Füsport SKM Kawasaki. Mais je vous garantis que ce ne sera pas ennuyeux, il y aura de nouveaux protagonistes".