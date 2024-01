I commentatori IDM e le loro previsioni per il 2024

Se non potete recarvi di persona a tutte le gare dell'IDM 2024 o volete rivedere una o due gare in seguito, il live stream dell'IDM di Radio Viktoria è il posto giusto per voi. Lukas Gajewski e Tommi Deitenbach saranno al microfono, mentre Danijel Peric sarà a caccia di informazioni nella corsia dei box. All'inizio dell'anno, i due presentatori guardano nella loro personale palla di vetro IDM.

"Penso che sia fantastico che l'IDM torni al Nürburgring nel 2024", dice Gajewski. "È la mia pista di casa. Vi ho assistito alla mia prima gara da ragazzo e da allora probabilmente non sono stato in nessun altro circuito così spesso come al Nürburgring, sia come spettatore che come commentatore. Al Nürburgring abbiamo anche trasmesso la prima diretta IDM. È stato in occasione del Truck Grand Prix del 2019. Quindi ci sono molte ragioni per cui non vedo l'ora di tornare".

"In termini sportivi, la stagione 2023 dell'IDM Superbike è stata davvero soddisfacente", continua. "Ci sono state grandi gare con molte sorprese e poi una decisione sul titolo nell'ultima gara dell'anno. È così che dovrebbe essere. La prossima stagione sarà sicuramente altrettanto varia. La qualità del campo è giusta e ci sono cambiamenti come il nuovo formato della griglia per gara 2. E poi la Ducati è ancora a bordo. Una maggiore varietà di marchi è sempre positiva, ma questa moto in particolare ha un aspetto sensazionale e un suono ancora migliore. A livello internazionale, Ducati è attualmente in testa, ma nell'IDM ha uno status piuttosto esotico. Sono molto curioso di vedere cosa farà il campione italiano Lorenzo Zanetti con la Ducati".

"Nella IDM Supersport, i team Triumph sono già sembrati molto forti nel 2023", ha detto Gajewksi. "Ora l'ex campione Kevin Wahr e Denis Hertrampf si uniscono a loro. Naturalmente, sarebbe entusiasmante se riuscissero a sconvolgere gli affermati team Yamaha. E quest'anno, per favore, con una decisione sul titolo dove dovrebbe essere: sulla pista. Non vedo l'ora di vedere di nuovo questo gruppo variopinto. Mi occupo anche di corse automobilistiche. Nelle gare GT, in particolare, è comune che tutte le marche abbiano un aspetto diverso e, soprattutto, un suono completamente diverso. Questo mi piace molto anche nella IDM Supersport".

"Nell'IDM Supersport 300, sarà interessante vedere quali saranno i nuovi arrivati del 2023 che riusciranno ad arrivare in cima quest'anno", riflette. "In generale, credo che i molti nuovi arrivati e i piloti con meno esperienza meritino un grande complimento. È bello vederli tenere testa a un gruppo così numeroso di partecipanti al Campionato del mondo e a volte lottare per il podio, soprattutto nella seconda metà della stagione. Sarà emozionante vederli ancora nel 2024. E le gare di questa classe sono sempre emozionanti".

"Speriamo di riuscire a ispirare molti spettatori anche nel 2024, sia in livestream che in loco", conclude Gajewski. "L'atmosfera e l'umore in pista sono davvero fantastici, non solo a Schleiz, ma anche a Hockenheim, per esempio. E come commentatori dell'IDM, abbiamo la fortuna di poter vivere tutto questo perché siamo sul posto con l'intero team di produzione. Questo non può essere dato per scontato. Molte cose vengono fatte anche a distanza dallo studio. Esperienze ravvicinate come commentare dal camper di Tommi nella corsia dei box a Schleiz sono ovviamente qualcosa di molto speciale".

"Non vedo l'ora che arrivi il 2024", ha assicurato Deitenbach. "È fantastico che il Nürburgring sia tornato in calendario. Personalmente ho molti bei ricordi di quel luogo". Florian Alt sarà la preda. Perché la squadra BMW è in cerca di vendetta. In primo luogo Ilya, naturalmente, ma anche Pax Hobelsberger sarà una forza da non sottovalutare dopo il suo grande anno da debuttante. Sono entusiasta della Ducati. Nella Supersport, i nuovi marchi, soprattutto Triumph, continueranno ad affermarsi. Nella categoria 300cc, sarà interessante vedere come si svilupperanno le gare senza la Füsport SKM Kawasaki. Ma non sarà certo noioso, perché emergeranno nuovi protagonisti".