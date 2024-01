Os comentadores da IDM e as suas perspectivas para 2024

Se não pode assistir a todas as corridas do IDM 2024 ou se gostaria de ver uma ou duas corridas mais tarde, a transmissão em direto do IDM pela Rádio Viktoria é o sítio certo para si. Lukas Gajewski e Tommi Deitenbach estarão ao microfone, enquanto Danijel Peric estará à procura de informações nas boxes. No início do ano, os dois apresentadores olham para a sua própria bola de cristal IDM.

"Penso que é ótimo que o IDM regresse a Nürburgring em 2024", diz Gajewski. "Esta é a minha pista de origem. Assisti ao meu primeiro evento de corrida quando era jovem e, desde então, provavelmente não fui a nenhuma outra pista de corrida com tanta frequência como a de Nürburgring, tanto como espetador como comentador. E também fizemos a primeira transmissão em direto do IDM em Nürburgring. Isso foi no Grande Prémio de Camiões em 2019. Portanto, há muitas razões pelas quais estou ansioso pelo regresso".

"Em termos desportivos, a temporada de 2023 do IDM Superbike foi realmente satisfatória", continua ele. "Houve grandes corridas com muitas surpresas e depois uma decisão do título na última corrida do ano. É assim que deve ser. A próxima época vai ser definitivamente tão variada. A qualidade do pelotão está correcta e há mudanças como o novo formato da grelha para a corrida 2. E a Ducati continua a bordo. Mais diversidade de marcas é sempre bom, mas esta mota em particular tem um aspeto sensacional e soa ainda melhor. Internacionalmente, a Ducati está atualmente na frente, mas na IDM tem um estatuto bastante exótico. Estou muito entusiasmado para ver o que o campeão italiano Lorenzo Zanetti vai fazer com a Ducati."

"Na IDM Supersport, as equipas Triumph já se mostraram muito fortes em 2023", disse Gajewksi. "Agora, o antigo campeão Kevin Wahr e Denis Hertrampf vão juntar-se a elas. Claro que seria emocionante se eles conseguissem perturbar as equipas Yamaha estabelecidas. E este ano, por favor, com uma decisão do título onde ele pertence - na pista de corrida. Estou ansioso por ver o grupo colorido de novo. Também faço muitas corridas de automóveis. Nas corridas de GT, em particular, é comum que todas as marcas tenham um aspeto diferente e, acima de tudo, um som completamente diferente. Também gosto muito disso no IDM Supersport".

"No IDM Supersport 300, vai ser interessante ver quais os recém-chegados de 2023 que vão chegar ao topo este ano", diz ele. "Em geral, penso que os muitos estreantes e os pilotos com menos experiência merecem um grande elogio. É ótimo vê-los a aguentarem-se num campo com tanta participação do Campeonato do Mundo e, por vezes, a lutarem pelos lugares do pódio, especialmente na segunda metade da época. Será emocionante assistir a isso novamente em 2024. E as corridas desta classe são sempre emocionantes".

"Esperamos poder voltar a inspirar muitos espectadores em 2024 - na transmissão em direto e no local", conclui Gajewski. "A atmosfera e o ambiente na pista de corrida são realmente fantásticos, não só em Schleiz, mas também em Hockenheim, por exemplo. E como comentadores no IDM, temos a sorte de poder vivenciar tudo isto porque estamos no local com toda a equipa de produção. Isso não é um dado adquirido. Muitas coisas também são feitas remotamente a partir do estúdio. Experiências de perto, como comentar a partir da autocaravana de Tommi nas boxes em Schleiz, são obviamente algo muito especial."

"Estou ansioso por 2024", assegurou Deitenbach. "É ótimo que Nürburgring esteja de volta ao calendário. Pessoalmente, tenho muitas boas recordações de lá. Florian Alt será a caça. Porque a equipa BMW quer vingar-se. Primeiro e acima de tudo Ilya, claro, mas Pax Hobelsberger também será uma força a ter em conta depois do seu grande ano de estreia. Estou entusiasmado com a Ducati. Na Supersport, as novas marcas, especialmente a Triumph, vão continuar a afirmar-se. Na categoria de 300cc, será interessante ver como as corridas se desenvolvem sem a Füsport SKM Kawasaki. Mas não será certamente aborrecido, pois vão surgir novos protagonistas."