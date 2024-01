Max Neukirchner deja el cargo de entrenador de la IDM

No sólo los pilotos del Yamaha Austria Racing Team saben lo que es ganar en el Campeonato del Mundo de Resistencia, Max Neukirchner también. El piloto sajón logró la hazaña en su primer intento en 2007 y culminó su debut en el EWC en Le Mans con su primera victoria. Una hazaña que, según Neukirchner, ningún otro compatriota había logrado antes. "Entonces no tenía ni idea", admite hoy el sajón. "Aquella noche comí completamente mal y, en realidad, lo hice todo mal porque no tenía experiencia".

Por aquel entonces no pudo disfrutarlo. "Estaba agotado", recuerda. Luego cogió la fiebre glandular. Hoy sabe que no es así. Y eso es exactamente lo que le cualificó para el puesto en el equipo campeón del mundo. "Hace falta mucha suerte para ganar una carrera de 24 horas. Aunque tengas el mejor equipo, los mejores pilotos, todo". YART ganó el título el año pasado con el jefe de equipo Andrew Pitt. Sin embargo, Pitt volverá al campamento del Campeonato del Mundo de Superbikes este año, donde apoyará a Jonathan Rea en su nuevo comienzo con Yamaha.

El jefe de YART, Kainz, ha encontrado ahora un digno sucesor en Max Neukirchner. Además de su trabajo como comentarista de Eurosport, también se cancelará su participación en el IDM. "Creo", explica el sajón, "que con toda mi experiencia, desde el Campeonato del Mundo de Resistencia hasta el Campeonato del Mundo de Superbikes y las licencias de entrenador que he obtenido, también puedo responder mentalmente bien a los pilotos."

Neukirchner lamenta sólo moderadamente su trabajo como entrenador en el IDM. "Allí entrené a algunos corredores", explica. "Llevo tres años en el IDM. Y no me satisface cuando tengo pilotos y me doy cuenta de que ya no quieren ser campeones del mundo. Y eso tampoco tiene sentido para mí. En aquel entonces, para mí sólo había una cosa: quería ser campeón del mundo. Y, por desgracia, hay muy pocos pilotos en Alemania que tengan exactamente la misma motivación que yo tenía".

"El entrenamiento mental también es un punto importante", afirma con seguridad. "Tienes que marcarte objetivos o desarrollar tú mismo la ambición para ganar".