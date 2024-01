Max Neukirchner quitte son poste de coach IDM

Les pilotes du Yamaha Austria Racing Team ne sont pas les seuls à savoir ce que l'on ressent lorsqu'on remporte une victoire en championnat du monde d'endurance, Max Neukirchner le sait aussi. Le Saxon a réussi d'emblée le coup de maître en 2007 et a terminé sa première EWC au Mans avec sa première victoire. Un exploit qu'aucun autre compatriote n'avait réussi jusqu'à présent, selon Neukirchner. "Je n'en avais aucune idée à l'époque", admet aujourd'hui le Saxon. "Je me suis donc nourri complètement à l'envers cette nuit-là et j'ai en fait tout fait de travers, car je n'avais aucune expérience".

Il n'a pas vraiment pu en profiter à l'époque. "J'étais épuisé", se souvient-il. Il a ensuite été atteint de mononucléose infectieuse. Aujourd'hui, il sait mieux faire. Et c'est précisément ce qui lui a permis de se qualifier pour le poste au sein de l'équipe championne du monde. "Il faut aussi une bonne dose de chance pour gagner une course de 24 heures. Même si tu as la meilleure équipe, les meilleurs pilotes, tout". L'année dernière, le YART avait remporté le titre avec le chef d'équipage Andrew Pitt. Mais cette année, Pitt retournera dans le camp du championnat du monde Superbike, où il assistera Jonathan Rea dans son nouveau départ avec Yamaha.

Le patron du YART Kainz a trouvé en Max Neukirchner un successeur digne de ce nom. En plus de son travail de commentateur sur Eurosport, son engagement dans l'IDM tombe à l'eau. "Je pense", explique le Saxon, "qu'avec toute mon expérience, en commençant par le championnat du monde d'endurance, en passant par le championnat du monde de Superbike et les diplômes d'entraîneur que j'ai obtenus, je peux aussi bien m'occuper mentalement des pilotes".

Neukirchner ne regrette que modérément son travail de coach en IDM. "Je m'y suis occupé de quelques pilotes", décrit-il. "Cela fait maintenant trois ans que je suis en IDM. Et pour moi, ce n'est pas satisfaisant d'avoir des pilotes et de constater qu'ils ne veulent plus devenir champions du monde. Et cela n'a aucun sens pour moi. Pour moi, à l'époque, il n'y avait qu'une chose à faire : devenir champion du monde. Et malheureusement, il y a encore trop peu de pilotes en Allemagne qui ont exactement le même mordant que celui que j'avais auparavant".

"Le coaching mental est aussi un point important", est-il sûr. "Il faut se fixer des objectifs ou, plus exactement, développer soi-même l'ambition de gagner".