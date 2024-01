Max Neukirchner lascia l'incarico di allenatore dell'IDM

Non solo i piloti dello Yamaha Austria Racing Team sanno cosa significa vincere nel Campionato Mondiale Endurance, ma anche Max Neukirchner. Il pilota sassone ha compiuto l'impresa al primo tentativo nel 2007 e ha concluso il suo debutto nel Campionato Europeo di Endurance a Le Mans con la sua prima vittoria. Un'impresa che, secondo Neukirchner, nessun altro connazionale ha mai raggiunto prima. "All'epoca non ne avevo idea", ammette oggi il sassone. "Quella sera ho mangiato completamente il cibo sbagliato e ho fatto tutto male perché non avevo esperienza".

All'epoca non riusciva a godersela del tutto. "Ero esausto", ricorda. Poi si è preso la febbre ghiandolare. Oggi lo sa bene. Ed è proprio questo che lo ha qualificato per il lavoro nella squadra campione del mondo. "Per vincere una gara di 24 ore ci vuole un'enorme dose di fortuna. Anche se hai il miglior team, i migliori piloti, tutto". L'anno scorso YART ha vinto il titolo con il capo equipaggio Andrew Pitt. Quest'anno, tuttavia, Pitt tornerà nel campionato mondiale Superbike, dove affiancherà Jonathan Rea nel suo nuovo inizio con la Yamaha.

Il capo della YART Kainz ha trovato un degno successore in Max Neukirchner. Oltre al suo lavoro come commentatore di Eurosport, il suo impegno nell'IDM sarà cancellato. "Penso", spiega il sassone, "che con tutta la mia esperienza, dal Campionato del Mondo Endurance al Campionato del Mondo Superbike, e con le licenze di allenatore che ho ottenuto, posso rispondere bene anche mentalmente ai piloti".

Neukirchner rimpiange solo moderatamente il suo lavoro di allenatore all'IDM. "Ho allenato alcuni corridori lì", spiega. "Sono nell'IDM da tre anni ormai. E non è soddisfacente per me quando ho dei corridori e mi rendo conto che non vogliono più diventare campioni del mondo. E questo non ha senso nemmeno per me. All'epoca per me c'era solo una cosa: volevo diventare campione del mondo. E purtroppo in Germania sono troppo pochi i corridori che hanno la stessa voglia che avevo io".

"Anche il mental coaching è un punto importante", afferma fiducioso. "Per vincere bisogna porsi degli obiettivi o sviluppare da soli l'ambizione".