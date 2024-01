Max Neukirchner deixa o cargo de treinador do IDM

Em vez de aconselhar e treinar os pilotos na IDM, o antigo piloto do Campeonato do Mundo de Superbike irá, no futuro, assumir as rédeas da equipa do Campeão do Mundo de Endurance de Mandy Kainz. O trabalho na IDM não foi satisfatório.

Não são apenas os pilotos da Yamaha Austria Racing Team que sabem o que é vencer no Campeonato do Mundo de Resistência, Max Neukirchner também sabe. O piloto da Saxónia conseguiu o feito na sua primeira tentativa em 2007 e terminou a sua estreia no EWC em Le Mans com a sua primeira vitória. Um feito que, de acordo com Neukirchner, nenhum outro compatriota conseguiu antes. "Na altura, não fazia ideia", admite hoje o saxão. "Comi a comida completamente errada naquela noite e fiz tudo errado porque não tinha experiência."

Na altura, não conseguiu desfrutar do momento. "Estava exausto", lembra-se. Depois apanhou febre glandular. Hoje, ele sabe mais. E foi exatamente isso que o qualificou para o lugar na equipa campeã do mundo. "É preciso uma enorme dose de sorte para ganhar uma corrida de 24 horas. Mesmo que se tenha a melhor equipa, os melhores pilotos, tudo." A YART ganhou o título no ano passado com o chefe de equipa Andrew Pitt. No entanto, Pitt vai regressar ao Campeonato do Mundo de Superbike este ano, onde vai apoiar Jonathan Rea no seu novo começo com a Yamaha.

O chefe da YART, Kainz, encontrou agora um sucessor digno em Max Neukirchner. Para além do seu trabalho como comentador no Eurosport, o seu envolvimento no IDM também será cancelado. "Acho que", explica o saxão, "com toda a minha experiência, desde o Campeonato do Mundo de Endurance até ao Campeonato do Mundo de Superbike e as licenças de treinador que obtive, também posso responder mentalmente bem aos pilotos".

Neukirchner lamenta apenas moderadamente o seu trabalho como treinador na IDM. "Treinei alguns ciclistas lá", explica. "Já estou no IDM há três anos. E não é satisfatório para mim quando tenho cavaleiros e me apercebo que eles já não querem ser campeões do mundo. E isso também não faz sentido para mim. Na altura, só havia uma coisa para mim: queria ser campeão do mundo. E, infelizmente, há muito poucos pilotos na Alemanha que têm exatamente a mesma motivação que eu tinha."

"O treino mental também é um ponto importante", diz ele com confiança. "Temos de estabelecer objectivos ou desenvolver a nossa própria ambição para podermos vencer."