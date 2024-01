Nouvelles de l'IDM : date limite, billets pour le GP et dates des tests IDM

Actuellement, la Fédération allemande de sport automobile est à nouveau à la recherche de collaborateurs. Ceux qui le souhaitent peuvent s'acheter une remorque ou des billets pour le Sachsenring et des places pour les entraînements IDM.

Des emplois à la clé

Le DMSB cherche à renforcer son personnel. Trois postes sont actuellement à pourvoir au sein de l'équipe du secrétariat de la fédération faîtière du sport automobile à Francfort. L'équipe du bureau se compose d'environ 40 collaborateurs qui s'engagent pour le sport automobile allemand. Pour participer, il faut faire vite. Les candidatures doivent être déposées avant le lundi 15 janvier 2024. Nous recherchons des collaborateurs dans le domaine de la communication et de la coordination (h/f), du développement de la fédération et de la promotion de l'engagement (h/f).

Billets de GP à prix spécial

Les billets à prix réduit pour le MotoGP au Sachsenring ne sont disponibles que jusqu'à fin janvier. Les tarifs réduits de prévente prennent fin le 31 janvier. Le billet "Friday for all" est déjà disponible pour 29 euros ainsi qu'un nouveau billet spécial avec accès au toit du stand. Le Grand Prix aura lieu du 5 au 7 juillet 2024. Le billet "Friday for all" à 29 euros permet aux détenteurs d'accéder le vendredi à la zone des places debout et à toutes les places disponibles dans les tribunes. Avec le billet spécial, les fans de MotoGP ont accès au toit des stands du vendredi au dimanche. Avec le ticket Premium, accès au Sachsenring Premium Club. Le Premium Ticket comprend, outre le service VIP, la restauration les deux jours de course dans l'hospitalité VIP du Sachsenring ainsi que la meilleure vue sur la grille de départ et la cérémonie de remise des prix. Inclus dans tous les billets : le programme cadre avec des concerts, des présentations des pilotes, le cirque de course du Red Bull Ring ou la MotoGP-Hero Walk. A partir du 1er février, les prix réguliers seront appliqués. Billetterie en ligne sur adac.de/motogp, disponible par téléphone via la hotline au 03723/8099111 ou par e-mail à info@sachsenring-event.de.

Soldes chez l'équipe IDM

L'équipe IDM Supersport 300 de Rob Vennegoor et Frank Krekeler ferme son département IDM et se concentre sur le championnat du monde Supersport 300 et Supersport. C'est pourquoi le transporteur IDM est désormais à vendre. Les données clés : Homologué plus TÜV, surface de chargement spacieuse, six lits et possibilité d'une septième place de couchage plus six casiers. Climatisation (froid/chaud). Prix : 25.000 euros hors TVA. Courrier d'information à info@skm-moto.de.

Plan de test pour l'IDM

Les premiers pilotes de l'IDM ont déjà parcouru les premiers kilomètres d'essais. Les organisateurs de l'IDM collaborent également avec l'organisateur d'entraînements Bike Promotion pour la nouvelle année. L'offre comprend actuellement un planning de tests et d'entraînements pour les pilotes IDM Superbike, Supersport et Pro Superstock. "Nous avons prévu des tours d'entraînement spéciaux IDM dans le calendrier des dates suivantes", expliquent désormais les responsables. "Oschersleben 20-21 avril 2024 et Schleizer Dreieck 14-15 juin 2024. Réservable sur le site de Bike Promotion".