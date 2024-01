Notizie IDM: Scadenza, biglietti per il GP e date dei test IDM

La Federazione Motoristica Tedesca è attualmente di nuovo alla ricerca di collaboratori. Se volete, potete acquistare un rimorchio o biglietti per il Sachsenring e posti alle sessioni di formazione IDM.

Offerte di lavoro

La DMSB è alla ricerca di nuovo personale. Attualmente ci sono tre posti vacanti nell'ufficio dell'organizzazione ombrello del motorsport a Francoforte. Il team dell'ufficio è composto da circa 40 dipendenti impegnati nel motorsport tedesco. Se volete entrare a farne parte, dovete essere veloci. Le candidature devono essere presentate entro lunedì 15 gennaio 2024. Cerchiamo collaboratori nei settori Coordinamento della comunicazione (m/f/d), Coordinamento dello sviluppo associativo (m/f/d), Promozione del coinvolgimento (m/f/d).

Biglietti per il GP a prezzo speciale

I biglietti scontati per il MotoGP al Sachsenring sono disponibili solo fino alla fine di gennaio. Le tariffe ridotte per la prenotazione anticipata terminano il 31 gennaio. Il biglietto "Venerdì per tutti" è già disponibile a 29 euro e c'è anche un nuovo biglietto speciale con accesso al tetto dei box. Il Gran Premio si svolgerà dal 5 al 7 luglio 2024. Il biglietto "Venerdì per tutti", al prezzo di 29 euro, dà accesso all'area in piedi e a tutti i posti disponibili in tribuna il venerdì. Il biglietto speciale consente ai fan della MotoGP di accedere al tetto dei box da venerdì a domenica. Il biglietto Premium dà accesso al Sachsenring Premium Club. Oltre al servizio VIP, il biglietto Premium include il catering in entrambi i giorni di gara nella VIP Hospitality del Sachsenring, nonché la migliore vista sulla griglia di partenza e sulla cerimonia del podio. Inclusi in tutti i biglietti: il programma di supporto con concerti, presentazioni di piloti, il circo delle corse del Red Bull Ring e la MotoGP Hero Walk. I prezzi normali saranno applicati a partire dal 1° febbraio. Biglietteria online su adac.de/motogp, per telefono tramite la hotline 03723/8099111 o per e-mail a info@sachsenring-event.de.

Tutto esaurito per la squadra IDM

Il team IDM Supersport 300 di Rob Vennegoor e Frank Krekeler chiude il reparto IDM e si concentra sulla Supersport 300 e sul Campionato del Mondo Supersport. Di conseguenza, il trasportatore IDM è ora in vendita. I dati principali: Omologato più MOT, ampia superficie di carico, sei posti letto e la possibilità di una settima cuccetta più sei gavoni. Aria condizionata (caldo/freddo). Prezzo 25.000 euro IVA esclusa. Info mail a info@skm-moto.de.

Piano di prova per l'IDM

I primi piloti dell'IDM hanno già completato i primi chilometri di prova. Gli organizzatori dell'IDM stanno lavorando anche con l'organizzatore di allenamenti Bike Promotion per il nuovo anno. Attualmente offrono un programma di test e allenamento per i piloti IDM Superbike, Supersport e Pro Superstock. "Abbiamo in programma sessioni speciali di allenamento IDM per le seguenti date", spiegano gli organizzatori. "Oschersleben 20-21 aprile 2024 e Schleizer Dreieck 14-15 giugno 2024. Prenotabili sulla homepage di Bike Promotion".