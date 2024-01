Notícias IDM: Prazo, bilhetes para o GP e datas dos testes IDM

Embora ainda falte muito tempo para as primeiras corridas, em janeiro, os preparativos estão a ganhar ritmo, lenta mas seguramente. É preciso ser rápido com as ofertas de emprego e de pechincha e com a marcação de test drives.

A Federação Alemã de Desporto Automóvel está novamente à procura de colaboradores. Se quiser, pode comprar um atrelado ou bilhetes para Sachsenring e lugares nas sessões de formação IDM.

Oferta de emprego

A DMSB está à procura de novos funcionários. Atualmente, existem três vagas na equipa de escritório da organização que tutela o desporto automóvel em Frankfurt. A equipa do escritório é composta por cerca de 40 funcionários empenhados no desporto automóvel alemão. Se queres entrar, tens de ser rápido. As candidaturas devem ser apresentadas até segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. Estamos à procura de colaboradores nas áreas de Coordenação de Comunicação (m/f/d), Coordenação de Desenvolvimento de Associações (m/f/d), Promoção de Envolvimento (m/f/d).

Bilhetes para o GP a um preço especial

Os bilhetes com desconto para o MotoGP em Sachsenring só estão disponíveis até ao final de janeiro. As taxas reduzidas de reserva antecipada terminam a 31 de janeiro. O bilhete "Sexta-Feira para todos" já está disponível por 29 euros e existe também um novo bilhete especial com acesso ao teto das boxes. O Grande Prémio terá lugar de 5 a 7 de julho de 2024. O bilhete "Sexta-Feira para todos", por 29 euros, dá acesso à área de pé e a todos os lugares disponíveis nas bancadas na sexta-feira. O Bilhete Especial dá aos fãs do MotoGP acesso ao telhado das boxes de sexta-feira a domingo. O Bilhete Premium dá acesso ao Clube Premium de Sachsenring. Para além do serviço VIP, o Bilhete Premium inclui o serviço de catering em ambos os dias de corrida no Sachsenring VIP Hospitality, bem como a melhor vista da grelha de partida e da cerimónia do pódio. Incluído em todos os bilhetes: o programa de apoio com concertos, apresentações de pilotos, o circo de corridas do Red Bull Ring e o MotoGP Hero Walk. Os preços normais aplicar-se-ão a partir de 1 de fevereiro. Loja de bilhetes online em adac.de/motogp, por telefone através da linha direta 03723/8099111 ou por e-mail para info@sachsenring-event.de.

Equipa IDM esgotada

A equipa IDM Supersport 300 de Rob Vennegoor e Frank Krekeler vai encerrar o seu departamento IDM e concentrar-se na Supersport 300 e no Campeonato do Mundo de Supersport. Como resultado, o transportador IDM está agora à venda. Os principais dados: Homologado e MOT, grande superfície de carga, seis camas e possibilidade de uma sétima cama e seis cacifos. Ar condicionado (quente/frio). Preço 25.000 euros sem IVA. Correio informativo para info@skm-moto.de.

Plano de ensaio para a IDM

Os primeiros pilotos do IDM já fizeram os seus primeiros quilómetros de teste. Os organizadores do IDM também estão a trabalhar em conjunto com o organizador de formação Bike Promotion no novo ano. Atualmente, estão a oferecer um programa de testes e treino para os pilotos IDM Superbike, Supersport e Pro Superstock. "Temos sessões especiais de treino IDM no calendário para as seguintes datas", explicam os organizadores. "Oschersleben, de 20 a 21 de abril de 2024, e Schleizer Dreieck, de 14 a 15 de junho de 2024, que podem ser reservadas na página inicial da Bike Promotion".