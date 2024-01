IDM News : Licence Sidecar, Aprilia, Yamaha et Bye-Bye

Certains pilotes font leurs adieux à l'IDM et partent vers de nouveaux horizons. Aux Pays-Bas, des cours d'initiation aux tricycles sont organisés et toutes sortes de motos sont proposées à la vue et à la vente.

Deux autres pilotes IDM ont conclu un accord pour le championnat du monde d'endurance. Une moto IDM n'est plus nécessaire en raison de l'entrée dans le championnat du monde féminin et cherche un nouveau foyer.

Side-car pour débutants

Kevin Kölsch fait lui-même partie du département side-car et fait actuellement la promotion d'une offre en provenance des pays voisins. Aux Pays-Bas, de nouveaux cours d'initiation et de licence pour les personnes intéressées par le side-car démarrent à nouveau. "Dans le cadre du cours de licence, nous démarrons la journée théorique", expliquent les responsables aux Pays-Bas. "Ici, les élèves apprennent tout sur les drapeaux, les règlements et les problèmes techniques concernant la ligne de côte. A cela s'ajoute pour les classiques, F1 et F2, la journée d'entraînement sur le Junior Track et ensuite pour les F1 et F2 également une journée d'entraînement sur le circuit TT. Pour plus d'informations, consultez le site www.dsra.nl.

Le Belge dit bye-bye

Luca de Vleeschauwer s'était bien battu l'année dernière au sein de l'équipe Kawasaki Weber Motos en IDM Supersport. Mais aujourd'hui, le Belge a fait ses adieux à l'équipe suisse. Son année a été marquée par des hauts et des bas. Parmi les hauts, il y a certainement eu son premier podium en championnat du monde d'endurance. Il a entre-temps prolongé son contrat avec l'équipe Pitlane Endurance pour la saison 2024. "C'est un nouveau chapitre plein de détermination, et je suis incroyablement motivé pour repousser mes limites sur la piste avec cette équipe phénoménale", rapporte un de Vleeschauwer enthousiaste.

"La saison 2023 de l'IDM Supersport s'est avérée être une tâche difficile", explique-t-il pour justifier sa décision de participer à l'IDM. "S'adapter à la dernière minute à de nouvelles règles techniques, être le seul représentant Kawasaki à être sollicité. Malgré ces obstacles, mon équipe Kawasaki Weber et le Team Benjan ont fait preuve d'un engagement sans faille, ce dont je suis immensément reconnaissant. Je leur souhaite encore beaucoup de succès pour leur avenir".

Gengelbach peut aussi faire de l'Aprilia

Philipp Gengelbach a participé pendant de longues années à l'IDM Superbike avant de passer au Pro Superstock 1000. Mais Gengelbach s'amuse aussi sur d'autres terrains de jeu. "L'Aprilia RS 660 que nous avons montée a été lancée à Valence", raconte-t-il maintenant. "Nous nous sommes beaucoup amusés, nous avons rapidement pris nos marques sur le circuit. Le moteur et le châssis ont super bien fonctionné. J'ai pu réaliser directement de bons temps. Maintenant, il faut encore travailler l'optique. Nous répondrons volontiers aux questions sur la transformation".

Pole reste en EWC

Entre-temps, le Polonais Kamil Krzemien a prolongé son contrat dans le championnat du monde d'endurance. "Je peux révéler", dit Krzemien, "que je serai à nouveau au départ de la saison 2024 avec la célèbre équipe Wojcik Racing, mais avec un tout nouveau projet. La saison prochaine, je changerai de numéro pour 77 et de catégories pour EWC, où je prendrai le départ sur la Honda CBR 1000RR. C'est un grand changement pour nous tous, mais parfois il faut changer pour avancer. Je remercie l'équipe de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de participer à ce projet dès le début, car je sens qu'il peut apporter beaucoup de bonnes surprises".

Des emplois à la clé

"Nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs (h/f) ayant des affinités avec les motos", écrit l'entreprise alpha Technik dans les médias sociaux. L'entreprise recherche un(e) collaborateur(trice) de vente au service interne. L'offre comprend également une place d'apprentissage en gestion du commerce de gros et du commerce extérieur ainsi qu'une place d'apprentissage de spécialiste en logistique d'entreposage. Il y a également du travail pour un mécanicien ou un technicien dans le développement de produits.

R3 Yamaha dans l'offre

Pour Lucy Michel, le voyage vers le championnat du monde féminin dans le cadre du WorldSBK commence cette année. C'est pourquoi sa Yamaha IDM de la catégorie Supersport 300 est désormais à vendre. Toutes les informations sont disponibles sur Kleinanzeigen.

Elle est proposée à 12.500 euros et peut être admirée sur de nombreuses photos ou directement à Triefenstein, en Bavière. L'équipement fourni comprend le kit Yamaha GYTR et le programme Solo Engineering. Le châssis et le cadre ont tout juste six mois, le moteur a 3400 kilomètres au compteur. Le chef d'équipe de Michel, Stefan Laux, donne toutes les informations nécessaires aux personnes intéressées par l'achat d'une moto.