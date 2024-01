Notizie IDM: Licenza Sidecar, Aprilia, Yamaha e Bye-Bye

Molti motociclisti salutano l'IDM e partono per nuovi lidi. Nei Paesi Bassi si tengono corsi di prova per i motociclisti a tre ruote e si possono ammirare e acquistare moto di tutti i tipi.

Altri due piloti IDM hanno firmato un accordo per il Campionato del Mondo Endurance. Una moto IDM non è più necessaria a causa dell'ingresso nel Campionato del Mondo Femminile e sta cercando una nuova casa.

Sidecar per principianti

Kevin Kölsch stesso fa parte del reparto sidecar e sta attualmente promuovendo un'offerta proveniente dai Paesi vicini. Nei Paesi Bassi stanno ripartendo nuovi corsi di prova e di licenza per chi è interessato ai sidecar. "Come parte del corso per la patente, stiamo iniziando la giornata di teoria", spiegano i responsabili dei Paesi Bassi. "Qui gli studenti imparano tutto su bandiere, regolamenti e questioni tecniche relative ai sidecar. Seguirà una giornata di allenamento sulla pista Junior per i classici, F1 e F2, e poi una giornata di allenamento sul circuito TT per F1 e F2. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.dsra.nl.

Il belga dice addio

Luca de Vleeschauwer ha fatto bene l'anno scorso nella IDM Supersport con il team Kawasaki Weber Motos. Ma ora il belga ha detto addio alla squadra svizzera. Il suo anno è stato caratterizzato da alti e bassi. Tra gli alti c'è stato sicuramente il suo primo podio nel Campionato del Mondo Endurance. Ora ha prolungato il suo contratto con il Team Pitlane Endurance per la stagione 2024. "È un nuovo capitolo pieno di determinazione e sono incredibilmente motivato a superare i miei limiti in pista con questa squadra fenomenale", ha dichiarato un entusiasta de Vleeschauwer.

"La stagione 2023 della IDM Supersport si è rivelata un compito difficile", spiega la sua decisione IDM. "Adattarsi a nuove regole tecniche all'ultimo minuto, essere l'unico rappresentante Kawasaki. Nonostante questi ostacoli, il mio team Kawasaki Weber e il Team Benjan hanno dimostrato un impegno costante, per il quale sono immensamente grato. Auguro loro un continuo successo per il futuro".

Gengelbach può fare anche l'Aprilia

Philipp Gengelbach ha gareggiato per molti anni nella IDM Superbike prima di passare alla Pro Superstock 1000. Ma Gengelbach è attivo anche in altri campi di gioco. "L'Aprilia RS 660 che abbiamo costruito è stata lanciata a Valencia", racconta ora. "Ci siamo divertiti molto, abbiamo preso subito confidenza con la pista. Il motore e il telaio hanno funzionato molto bene. Sono riuscito a fare subito dei buoni tempi. Ora è il momento di lavorare sull'estetica. Saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda sulla conversione".

La pole rimane nell'EWC

Il polacco Kamil Krzemien ha prolungato il suo contratto nel Campionato Mondiale Endurance. "Posso rivelare", dice Krzemien, "che tornerò con il noto Wojcik Racing Team nella stagione 2024, ma con un progetto completamente nuovo. La prossima stagione cambierò il numero di matricola in 77 e la categoria in EWC, dove gareggerò con la Honda CBR 1000RR. È un grande cambiamento per tutti noi, ma a volte è necessario cambiare qualcosa per andare avanti. Ringrazio il team per la fiducia e l'opportunità di far parte di questo progetto fin dall'inizio, perché ho la sensazione che possa riservare molte sorprese positive".

Offerte di lavoro

"Cerchiamo nuovi collaboratori (m/f/d) con un'affinità per le moto", scrive l'azienda alpha Technik sui social media. L'azienda è alla ricerca di un addetto alle vendite in ufficio. L'azienda offre anche un apprendistato in gestione del commercio all'ingrosso e all'estero e un apprendistato come specialista della logistica di magazzino. Sono previsti anche posti di lavoro per meccanici e tecnici nello sviluppo dei prodotti.

R3 Yamaha in offerta

Per Lucy Michel, quest'anno segna l'inizio del suo viaggio nel Campionato mondiale femminile nell'ambito del WorldSBK. La sua Yamaha IDM della Supersport 300 è quindi ora in vendita. Tutte le informazioni sono disponibili negli annunci.

Il prezzo richiesto è di 12.500 euro, e potete dare un'occhiata al bel pezzo in numerose foto o direttamente a Triefenstein, in Baviera. Oltre al kit Yamaha GYTR, la dotazione comprende anche il programma Solo Engineering. Il telaio e la struttura hanno solo sei mesi di vita e il motore ha 3400 chilometri. Stefan Laux, capo del team di Michel, fornisce tutte le informazioni necessarie ai potenziali acquirenti.