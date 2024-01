Notícias IDM: Licença Sidecar, Aprilia, Yamaha e Adeus

Mais dois pilotos IDM assinaram um contrato para o Campeonato do Mundo de Enduro. Uma moto IDM já não é necessária devido à entrada no Campeonato do Mundo Feminino e está à procura de uma nova casa.

Sidecars para principiantes

O próprio Kevin Kölsch pertence ao departamento de sidecar e está atualmente a promover uma oferta dos países vizinhos. Novos cursos de iniciação e de licença para os interessados em sidecars estão a começar de novo nos Países Baixos. "Como parte do curso de licença, estamos a iniciar o dia teórico", explicam os responsáveis nos Países Baixos. "Aqui, os alunos aprendem tudo sobre bandeiras, regulamentos e questões técnicas relacionadas com os sidecars. Segue-se um dia de treino na Pista Júnior para as clássicas, F1 e F2, e depois um dia de treino no Circuito TT para F1 e F2. Para mais informações, consultar www.dsra.nl.

O belga diz adeus

Luca de Vleeschauwer teve um bom desempenho no ano passado na IDM Supersport com a equipa Kawasaki Weber Motos. Mas agora o belga despediu-se da equipa suíça. O seu ano foi caracterizado por altos e baixos. Os pontos altos incluíram certamente o seu primeiro pódio no Campeonato do Mundo de Endurance. Agora, prolongou o seu contrato com a Team Pitlane Endurance até à época de 2024. "É um novo capítulo cheio de determinação e estou incrivelmente motivado para ultrapassar os meus limites na pista de corrida com esta equipa fenomenal", relata um entusiasmado de Vleeschauwer.

"A época de 2023 da IDM Supersport revelou-se uma tarefa difícil", explica a sua decisão da IDM. "Adaptar-se às novas regras técnicas no último minuto, sendo o único representante da Kawasaki. Apesar destes obstáculos, a minha equipa Kawasaki Weber e a Team Benjan mostraram um empenho inabalável, pelo qual estou imensamente grato. Desejo-lhes sucesso contínuo para o futuro".

Gengelbach também pode fazer Aprilia

Philipp Gengelbach competiu na IDM Superbike durante muitos anos antes de mudar para a Pro Superstock 1000. Mas Gengelbach também está ativo noutros campos de jogos. "A Aprilia RS 660 que construímos teve o seu lançamento em Valência", diz ele agora. "Divertimo-nos muito e rapidamente nos familiarizámos com a pista. O motor e o chassis funcionaram muito bem. Consegui fazer bons tempos de imediato. Agora é altura de trabalhar no visual. Teremos todo o gosto em responder a quaisquer perguntas sobre a conversão."

Pole mantém-se no EWC

O polaco Kamil Krzemien prolongou o seu contrato no Campeonato do Mundo de Resistência. "Posso revelar", diz Krzemien, "que estarei de volta à conhecida Wojcik Racing Team na época de 2024, mas com um projeto completamente novo. Na próxima época, vou mudar o número para 77 e as categorias para EWC, onde vou competir com a Honda CBR 1000RR. É uma grande mudança para todos nós, mas por vezes é preciso mudar alguma coisa para seguir em frente. Agradeço à equipa a confiança e a oportunidade de fazer parte deste projeto desde o início, porque tenho a sensação de que pode trazer muitas surpresas positivas."

Oferta de emprego

"Procuramos novos colaboradores (m/f/d) com afinidade com as motas", escreve a empresa alpha Technik nas redes sociais. A empresa está à procura de um empregado de vendas de escritório. A empresa oferece ainda um estágio em gestão de comércio grossista e externo e um estágio como especialista em logística de armazém. Há também trabalho para mecânicos e técnicos no desenvolvimento de produtos.

R3 Yamaha em oferta

Para Lucy Michel, este ano marca o início da sua viagem para o Campeonato do Mundo Feminino como parte do WorldSBK. A sua IDM Yamaha da Supersport 300 está agora à venda. Pode encontrar todas as informações nos classificados.

O preço pedido é de 12.500 euros, e você pode dar uma olhada na boa peça em inúmeras fotos ou diretamente em Triefenstein, Baviera. Além do kit Yamaha GYTR, o equipamento fornecido também inclui o programa Solo Engineering. O chassis e o quadro têm apenas seis meses e o motor tem 3400 quilómetros. O chefe de equipa de Michel, Stefan Laux, transmite todas as informações necessárias aos potenciais compradores.