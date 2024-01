Le promoteur reste dans l'IDM jusqu'en 2026

La maison d'édition de Stuttgart et l'ADAC, qui a repris les droits de la discipline du sport motocycliste sur route du DMSB, se sont mis d'accord sur un nouveau contrat pour l'organisation de l'IDM pour les années 2024 à 2026. "Les deux partenaires sont heureux que la continuité continue de régner dans l'IDM et que le développement sportif positif des dernières années soit poursuivi", peut-on lire dans le dernier communiqué de presse.

"Une étape importante est ainsi résolue et nous pouvons aborder l'avenir de manière positive. Le calendrier 2024, les circuits et le programme-cadre sont en place, de sorte que nous abordons la nouvelle saison avec confiance", a déclaré Normann Broy, responsable du sport automobile chez Motor Presse Stuttgart.

Bert Brandenburg, responsable de la division Events chez Motor Presse, ajoute : "Avec l'ADAC, l'IDM gagne un partenaire très fort et fiable, qui apporte un nouvel élément avec la KTM Junior Cup powered by ADAC et qui est déjà un facteur très important dans la compétition moto de la relève allemande".