O promotor continuará a fazer parte do IDM até 2026

A Motor Presse Stuttgart continuará a ser o promotor do IDM por mais três anos. A ADAC, que substituiu a Federação Alemã de Desportos Motorizados (DMSB), assume também a responsabilidade pelas corridas de estrada de motociclos.

por Esther Babel - Automatic translation from German

A Stuttgarter Verlag e a ADAC, que assumiu os direitos da disciplina de motociclismo de estrada da DMSB, chegaram a acordo sobre um novo contrato para organizar o IDM para os anos de 2024 a 2026. "Ambos os parceiros estão satisfeitos com a continuidade do IDM e com o desenvolvimento desportivo positivo dos últimos anos", refere o último comunicado de imprensa.

"Isto significa que foi alcançado um marco importante e que podemos começar de forma positiva o futuro. O calendário de 2024, os circuitos e o programa de apoio foram finalizados, pelo que podemos entrar na nova época cheios de confiança", afirmou Normann Broy, Diretor de Desportos Motorizados da Motor Presse Stuttgart.

Bert Brandenburg, Diretor de Eventos da Motor Presse, acrescentou: "Com a ADAC, a IDM ganha um parceiro muito forte e fiável, que está a introduzir um novo elemento com a KTM Junior Cup powered by ADAC e que já é um fator muito importante nas corridas de motos juniores alemãs".