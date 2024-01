Les sportifs de Russie et de Biélorussie présents sans drapeau

Le comité directeur de la DMSB a reconduit et mis à jour les règles concernant la participation de sportifs de Russie et de Biélorussie aux manifestations sportives automobiles et motocyclistes allemandes pour 2024.

"Ils ne pourront donc pas continuer à concourir sous le drapeau de leur pays en Allemagne", a récemment annoncé la Fédération allemande du sport automobile. Pour les manifestations nationales de sport automobile, le DMSB adopte la perspective du DOSB, pour la participation aux manifestations internationales, les directives des fédérations mondiales FIA et FIM continuent de s'appliquer.

C'est ce qu'a décidé le comité directeur de la Fédération allemande du sport automobile, soulignant ainsi sa condamnation de l'invasion russe en Ukraine et du soutien apporté par la Biélorussie à cette occasion. Parallèlement, le traitement des sportifs des deux nations sanctionnées au niveau international depuis le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine doit être aligné sur les règles des différentes fédérations nationales et internationales.

Ainsi, dans le sport international, les sportifs russes et biélorusses peuvent concourir en tant que "Authorised Neutral Drivers" (AND) s'ils s'engagent expressément à respecter les principes de la FIA en matière de coexistence pacifique et de neutralité politique. Par conséquent, les membres des armées et des organes de sécurité des deux pays ne sont en principe pas autorisés à participer. Il en va de même pour 2024 - par analogie avec les règles du DOSB - pour les "athlètes neutres individuels" dans le sport automobile et motocycliste national.

Une participation sera à nouveau possible pour les athlètes russes et biélorusses du sport automobile dans le domaine du DMSB sous une apparence neutre. Les drapeaux russes et biélorusses ou autres emblèmes ne peuvent être utilisés et les sportifs doivent faire une déclaration dans laquelle ils se distancient clairement de la guerre et s'engagent à adopter une attitude neutre. Les sportifs titulaires d'une licence russe ou biélorusse restent en principe exclus des manifestations du sport motocycliste international.

"Nous maintenons notre position claire vis-à-vis des responsables russes et biélorusses qui ont initié la guerre d'agression contre l'Ukraine", explique Wolfgang Wagner-Sachs, président du DMSB. "Mais en même temps, nous voulons apporter de la clarté aux sportifs qui, bien qu'ayant un passeport de l'un des deux pays, souhaitent clairement se distancier de la politique et participer à des événements de sport automobile sous un drapeau neutre. Cela est désormais à nouveau possible lors des manifestations allemandes, sous réserve de conditions strictes".

Le pilote IDM Superbike Vladimir Leonov a depuis longtemps trouvé une autre solution et court depuis bientôt deux ans sous le drapeau des Émirats arabes unis. Reste à savoir si cela sera encore nécessaire en 2024, car actuellement, le Moscovite n'a pas encore de contrat pour la saison prochaine.