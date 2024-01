Atleti di Russia e Bielorussia senza bandiera

Il Presidium della DMSB ha aggiornato i regolamenti per la partecipazione di atleti provenienti da Russia e Bielorussia agli eventi motoristici e motociclistici tedeschi per il 2024.

"Pertanto, non potranno ancora gareggiare in Germania sotto la bandiera del loro Paese", ha annunciato di recente la Federazione tedesca di sport motoristici. Il DMSB adotterà la prospettiva del DOSB per gli eventi motoristici nazionali, mentre i requisiti della FIA e della FIM continueranno a essere applicati alla partecipazione agli eventi internazionali.

Lo ha deciso il Presidium della Federazione Motoristica Tedesca, sottolineando la condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e il sostegno fornito dalla Bielorussia. Allo stesso tempo, il trattamento degli atleti delle due nazioni che sono state soggette a sanzioni internazionali dall'inizio della guerra di aggressione contro l'Ucraina deve essere armonizzato con le regole delle varie federazioni nazionali e internazionali.

Ad esempio, gli atleti russi e bielorussi possono gareggiare nello sport internazionale come "piloti neutrali autorizzati" (AND) se si impegnano espressamente a rispettare i principi della FIA di coesistenza pacifica e neutralità politica. I membri degli eserciti e delle forze di sicurezza di entrambi i Paesi non possono quindi partecipare. Lo stesso vale per il 2024 - analogamente alle regole del DOSB - per gli "atleti individuali neutrali" negli sport motoristici e nel motociclismo nazionali.

La partecipazione sarà nuovamente possibile per gli atleti russi e bielorussi del motorsport nell'area del DMSB con un aspetto neutrale. Non è consentito l'uso di bandiere russe o bielorusse o di altri emblemi nazionali; gli atleti devono inoltre presentare una dichiarazione in cui prendono chiaramente le distanze dalla guerra e si impegnano a mantenere un aspetto neutrale. Gli atleti con licenze russe e bielorusse sono generalmente esclusi dagli eventi motociclistici internazionali.

"Manteniamo la nostra chiara posizione nei confronti dei responsabili russi e bielorussi che hanno iniziato la guerra di aggressione contro l'Ucraina", ha spiegato il presidente della DMSB Wolfgang Wagner-Sachs. "Allo stesso tempo, però, vogliamo creare chiarezza per quegli atleti che hanno un passaporto di uno dei due Paesi, ma che vogliono chiaramente prendere le distanze dalla politica e gareggiare in eventi motoristici sotto una bandiera neutrale. Ora questo è di nuovo possibile negli eventi tedeschi, a condizioni rigorose".

Il pilota IDM Superbike Vladimir Leonov ha trovato da tempo un'altra soluzione e da quasi due anni gareggia sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Resta da vedere se ciò sarà necessario anche nel 2024, dato che il pilota moscovita non ha ancora un contratto per la prossima stagione.