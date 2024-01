Atletas da Rússia e da Bielorrússia sem bandeira

"Por conseguinte, continuarão a não poder competir sob a bandeira do seu país na Alemanha", anunciou recentemente a Federação Alemã de Desporto Automóvel. A DMSB adoptará a perspetiva do DOSB para as provas nacionais de automobilismo, enquanto as exigências da FIA e da FIM continuarão a aplicar-se à participação em provas internacionais.

Esta decisão foi tomada pelo Presidium da Federação Alemã de Desporto Automóvel, que sublinhou a sua condenação da invasão russa da Ucrânia e do apoio prestado pela Bielorrússia. Ao mesmo tempo, o tratamento dos atletas das duas nações que foram objeto de sanções internacionais desde o início da guerra de agressão contra a Ucrânia deve ser harmonizado com as regras das várias federações nacionais e internacionais.

Por exemplo, os atletas russos e bielorrussos podem competir no desporto internacional como "Condutores Neutros Autorizados" (AND) se se comprometerem expressamente com os princípios da FIA de coexistência pacífica e neutralidade política. Por conseguinte, os membros dos exércitos e das forças de segurança de ambos os países não podem participar. O mesmo se aplica em 2024 - de forma análoga às regras do DOSB - para os "atletas individuais neutros" do desporto automóvel e do motociclismo nacionais.

Os atletas russos e bielorrussos dos desportos motorizados poderão participar novamente na zona do DMSB com uma aparência neutra. Não podem ser utilizadas bandeiras russas ou bielorrussas ou outros emblemas nacionais e os atletas devem apresentar uma declaração em que se distanciam claramente da guerra e se comprometem a adotar uma aparência neutra. Os atletas com licenças da Rússia e da Bielorrússia são geralmente excluídos dos eventos internacionais de motociclismo.

"Estamos a manter a nossa posição clara em relação aos responsáveis da Rússia e da Bielorrússia que iniciaram a guerra de agressão contra a Ucrânia", explicou o presidente da DMSB, Wolfgang Wagner-Sachs. "Ao mesmo tempo, no entanto, queremos criar clareza para os atletas que têm um passaporte de um dos dois países, mas que claramente querem se distanciar da política e competir em eventos de automobilismo sob uma bandeira neutra. Isto é agora novamente possível em eventos alemães sob condições rigorosas".

O piloto da IDM Superbike, Vladimir Leonov, encontrou há muito tempo uma outra solução e está a correr sob a bandeira dos Emirados Árabes Unidos há quase dois anos. Resta saber se isto também será necessário em 2024, uma vez que o homem de Moscovo ainda não tem um contrato para a próxima época.