IDM News : Tour d'Amérique du Sud, Mattighofen ou Spa ?

Un ex-champion du monde reçoit du courrier à distance, KTM cherche de la relève et à Spa, on peut se faire plaisir. Ou bien on roule soi-même. Avec Kawasaki ou avec Marcel Brenner.

Les candidats à l'IDM 2024 ne sont pas encore très actifs, ils s'entraînent et bricolent. Mais il y a quand même des choses à découvrir. Pour Jörg Teuchert, les souvenirs remontent à la surface. D'autres veulent seulement démarrer leur carrière.

Le bus de Teuchert découvert en Amérique du Sud

"C'est ça le développement durable", s'est récemment réjoui l'ancien champion du monde de Supersport (2000) Jörg Teuchert, qui dirige depuis des années avec succès un magasin de vélos à Hersbruck, en Franconie, en recevant un courrier concernant son ancien véhicule. "J'ai eu le bus de 1997 à 1998, avec lequel j'ai notamment participé aux Supersport World Series en tant qu'invité à Donington et à l'IDM, que j'ai remporté en 1997 et 1998. Je l'ai vendu au printemps 1999, car je voulais quelque chose d'élégant pour le championnat du monde Supersport. J'ai reçu un mail de l'acheteur de l'époque, qui a toujours la voiture et qui visite les pays d'Amérique du Sud depuis plusieurs années. La voiture est pratiquement telle qu'elle était après la vente. OK ! Le temps fait son œuvre. Mais la 609D tourne et tourne".

Ninja Cup au départ

Par le biais des médias sociaux, Kawasaki fait de la publicité pour la participation à la Kawasaki Ninja Cup relancée. "Rev up your life", peut-on y lire. "Tu t'es déjà inscrit à la Ninja ZX-4RR Cup 2024 ? Tu auras la Ninja ZX-4RR au prix tout compris de 15.990 euros. Une Ninja ZX-4RR en configuration de course, un casque, une combinaison en cuir, une tenue de pilote, une tente pliante (3 x 3 mètres) et les frais d'inscription".

Toutes les informations et les formulaires sont disponibles directement chez Kawasaki.

En route pour la Belgique

La plupart des fans de course ont déjà entendu parler du circuit traditionnel des Ardennes belges. Le championnat du monde d'endurance y a d'ailleurs repris ses droits. L'équipe BMW de Markus Reiterberger et Ilya Mikhalchik, ainsi que leur chef d'équipe Werner Daemen, invitent à une soirée spéciale. "Occasion exclusive", annonce l'équipe. "Rejoignez-nous le 3 juin 2024 à Spa pour une journée spéciale sur piste, avec notre équipe EWC. Obtenez un aperçu de première main de notre activité et profitez de l'expérience sur le circuit. Billet de deux jours pour la course des 8h de SPA, incluant l'accès à l'hospitalité BMW pour les repas et les boissons. Visite du box d'usine de BMW Motorrad EWC pendant la course Limité à dix places seulement. Assurez-vous de votre place et réservez auprès de l'équipe BMW EWC.

Ou plutôt en France ?

"Le 13.08., nous organisons avec Moto-Tech Schweiz AG l'événement de sponsoring Marcel Brenner à Anneau Du Rhin", rapportent les organisateurs autour du Suisse qui s'est déjà illustré en IDM Supersport. "L'intégralité des recettes de cet événement sera reversée à Marcel Brenner#25 à titre de soutien. L'événement s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux pilotes amateurs. Nous aurons une équipe d'instructeurs sur place afin d'offrir à tous une excellente journée. Bien entendu, la star du jour, Marcel, sera également sur place et à la disposition des participants". Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

KTM recherche la relève

Le constructeur de motos autrichien se met actuellement à la recherche de collaborateurs compétents ou de ceux qui souhaitent le devenir. "Nous recherchons", explique le service du personnel, "des apprentis chez KTM à Mattighofen. Commence ta carrière chez KTM et deviens toi aussi membre du plus grand constructeur de motos d'Europe en 2024. Tes avantages : smartphone et ordinateur portable pendant ton apprentissage. Logement gratuit pour la 1ère et la 2ème année d'apprentissage en nombre limité. La possibilité de faire un apprentissage avec baccalauréat pendant les heures de travail. Possibilité d'effectuer un stage à l'étranger. Nous garantissons aux apprentis engagés une embauche à la fin de leur apprentissage. Obtiens ta moto KTM - en cas de bon ou d'excellent résultat". Toutes les informations directement chez KTM.