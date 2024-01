IDM News: tour sudamericano, Mattighofen o Spa?

È ancora tutto tranquillo intorno ai candidati dell'IDM 2024, che sono impegnati ad allenarsi e ad armeggiare. Ma ci sono ancora alcune cose da scoprire. Jörg Teuchert fa rivivere i suoi ricordi. Altri hanno appena iniziato la loro carriera.

L'autobus di Teuchert scoperto in Sud America

"È così che funziona la sostenibilità", ha detto l'ex campione del mondo Supersport (2000) Jörg Teuchert, che da anni gestisce con successo un negozio di moto nella città francone di Hersbruck, quando di recente ha ricevuto una mail sulla sua ex moto. "Ho avuto il bus dal 1997 al 1998 e l'ho guidato come guest starter nella Supersport World Series di Donington e nell'IDM, che ho vinto nel 1997 e nel 1998. L'ho venduto nella primavera del 1999 perché volevo qualcosa di bello per il campionato mondiale Supersport. Ora ho ricevuto un'e-mail dall'acquirente di allora, che ha ancora l'auto e viaggia in Sud America da diversi anni. L'auto è più o meno la stessa di quando è stata venduta. OK! Le ingiurie del tempo si sono fatte sentire. Ma la 609D funziona e funziona".

Ninja Cup al via

Kawasaki sta utilizzando i social media per promuovere la partecipazione alla rilanciata Kawasaki Ninja Cup. "Dai una spinta alla tua vita", si legge. "Ti sei già iscritto alla Ninja ZX-4RR Cup 2024? Potete avere la Ninja ZX-4RR al prezzo comprensivo di 15.990 euro. Una Ninja ZX-4RR in assetto da gara, casco, tuta in pelle, abbigliamento da pilota, una tenda pieghevole (3 x 3 metri) e la quota di iscrizione".

Tutte le informazioni e i moduli sono disponibili direttamente presso Kawasaki.

In Belgio

La maggior parte degli appassionati di corse ha già sentito parlare del tradizionale circuito delle Ardenne belghe. Il Campionato del Mondo Endurance torna ora sulla griglia di partenza. Il team BMW guidato da Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik e il loro capo squadra Werner Daemen invitano ora i fan a un evento speciale. "Un'opportunità esclusiva", pubblicizza il team. "Unitevi a noi il 3 giugno 2024 per una speciale giornata in pista a Spa, insieme al nostro team EWC. Potrete avere una panoramica di prima mano delle nostre operazioni e godervi l'esperienza in pista". Biglietto di due giorni per la gara di SPA 8h, compreso l'accesso al BMW Hospitality per cibo e bevande. Visita al box di BMW Motorrad EWC durante la gara Limitato a soli dieci posti. Assicuratevi il vostro posto e prenotate con il team BMW EWC.

O preferite andare in Francia?

"Il 13 agosto, insieme a Moto-Tech Schweiz AG, organizziamo l'evento di sponsorizzazione Marcel Brenner ad Anneau Du Rhin", riferiscono gli organizzatori intorno al pilota svizzero, che ha avuto successo anche nella IDM Supersport. "Tutti i proventi di questo evento andranno a sostegno di Marcel Brenner#25. L'evento è adatto sia ai principianti che ai piloti amatoriali. Avremo un team di istruttori sul posto per offrire a tutti una grande giornata. Naturalmente, anche la star della giornata, Marcel, sarà sul posto e a disposizione dei partecipanti". Le iscrizioni sono aperte.

KTM è alla ricerca di giovani talenti

La casa motociclistica austriaca è attualmente alla ricerca di dipendenti capaci o di coloro che vogliono diventarlo. "Stiamo cercando apprendisti presso la KTM di Mattighofen", spiega il dipartimento delle risorse umane. Inizia la tua carriera in KTM ed entra a far parte del più grande produttore di moto d'Europa nel 2024. I vantaggi: Smartphone e computer portatile durante l'apprendistato. Alloggio gratuito per il 1° e il 2° anno di apprendistato in numero limitato. Possibilità di completare l'apprendistato con un diploma di maturità durante l'orario di lavoro. Possibilità di svolgere uno stage all'estero. Agli apprendisti impegnati viene garantito un posto di lavoro al termine dell'apprendistato. Ottieni la tua moto KTM - con risultati buoni o eccellenti". Tutte le informazioni sono state fornite direttamente da KTM.