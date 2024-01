IDM News: Digressão pela América do Sul, Mattighofen ou Spa?

Um ex-campeão mundial recebe correio de longe, a KTM está à procura de novos talentos e em Spa podes tratar de ti. Ou podes montar-te a ti próprio. Com a Kawasaki ou com Marcel Brenner.

Os candidatos ao IDM 2024 ainda estão calados, ocupados com os treinos e os trabalhos. Mas ainda há algumas coisas para descobrir. Jörg Teuchert traz-nos recordações. Outros estão apenas a começar as suas carreiras.

Autocarro Teuchert descoberto na América do Sul

"É assim que funciona a sustentabilidade", disse o antigo Campeão do Mundo de Supersport (2000) Jörg Teuchert, que há anos gere com sucesso uma loja de bicicletas na cidade francófona de Hersbruck, quando recentemente recebeu correio sobre a sua antiga mota. "Tive a carrinha de 1997 a 1998 e andei com ela como piloto convidado na Supersport World Series em Donington e no IDM, que ganhei em 1997 e 1998. Vendi-a na primavera de 1999 porque queria algo bonito para o Campeonato do Mundo de Supersport. Recebi agora um e-mail do comprador da altura, que ainda tem o carro e que viaja pela América do Sul há vários anos. O carro está mais ou menos igual ao que era depois da venda. OK! Os estragos do tempo fizeram-se sentir. Mas o 609D funciona e funciona".

Taça Ninja no início

A Kawasaki está a utilizar as redes sociais para promover a participação na relançada Taça Kawasaki Ninja. "Revigore a sua vida", diz o texto. "Já te inscreveste na Taça Ninja ZX-4RR de 2024? Pode adquirir a Ninja ZX-4RR pelo preço global de 15.990 euros. Uma Ninja ZX-4RR com acabamento de corrida, capacete, fato de couro, roupa de piloto, uma tenda dobrável (3 x 3 metros) e a taxa de inscrição."

Todas as informações e formulários estão disponíveis diretamente na Kawasaki.

Para a Bélgica

A maioria dos fãs de corridas já ouviu falar do tradicional circuito das Ardenas belgas. O Campeonato do Mundo de Endurance está agora de volta à grelha de partida. A equipa BMW liderada por Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik e o seu chefe de equipa Werner Daemen convidam agora os fãs para um evento especial. "Oportunidade exclusiva", anuncia a equipa. "Junte-se a nós no dia 3 de junho de 2024 para um track day especial em Spa, juntamente com a nossa equipa EWC. Obtenha uma visão geral em primeira mão das nossas operações e desfrute da experiência na pista de corridas. Bilhete de dois dias para a corrida SPA 8h, incluindo acesso ao BMW Hospitality para comida e bebidas Visita às boxes da fábrica da BMW Motorrad EWC durante a corrida Limitado a apenas dez lugares. Garanta o seu lugar e faça uma reserva junto da equipa BMW EWC.

Ou prefere ir a França?

"No dia 13 de agosto, estamos a organizar o Evento de Patrocínio Marcel Brenner em Anneau Du Rhin, juntamente com a Moto-Tech Schweiz AG", referem os organizadores em torno do piloto suíço, que também tem sido bem sucedido no IDM Supersport. "Todas as receitas deste evento reverterão a favor de Marcel Brenner#25. O evento é adequado tanto para principiantes como para pilotos amadores. Teremos uma equipa de instrutores no local para oferecer a todos um dia fantástico. Naturalmente, a estrela do dia, Marcel, também estará no local e à disposição dos participantes." As inscrições já estão abertas.

A KTM está à procura de jovens talentos

O fabricante de motos austríaco está atualmente à procura de empregados capazes ou que queiram tornar-se empregados. "Estamos à procura de aprendizes na KTM em Mattighofen", diz o departamento de RH. Comece a sua carreira na KTM e faça parte do maior fabricante de motos da Europa em 2024. As tuas vantagens: Smartphone e computador portátil durante o estágio. Alojamento gratuito para o 1º e 2º ano de aprendizagem, em número limitado. Oportunidade de concluir uma aprendizagem com um certificado de conclusão do ensino secundário durante o horário de trabalho. Oportunidade de efetuar um estágio no estrangeiro. Aos aprendizes dedicados é garantido um emprego após a conclusão da sua aprendizagem. Obtenha a sua mota KTM - com bons ou excelentes resultados." Todas as informações diretamente da KTM.