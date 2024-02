Noticias IDM: Carreras para los oídos

Numerosos pilotos del IDM han estado o estarán realizando pruebas en España para preparar la temporada 2024. El inicio de la temporada en Sachsenring sigue previsto para principios de mayo. Se puede acortar el tiempo de espera con un podcast o dos.

Ex piloto austriaco del IDM

En 2000, el austriaco Günther Knobloch, ahora de 47 años, hizo su primera aparición en la Copa Yamaha R6. Su carrera en IDM en las categorías de Supersport y Superbike duró hasta 2012. Tras regresar a su país, reapareció en las carreras de cuatro ruedas. "Después de un paréntesis de dos años en el motociclismo, ¿por qué no pedir un contrato con uno de los equipos más prestigiosos del IDM y tener éxito con él?", le preguntan actualmente a Knobloch en el podcast "Nix geschenkt ". "¿De la categoría Supersport a la Superbike y viceversa? ¿Por qué no? Ganando muchas carreras, dos subcampeonatos en el IDM, aprendiendo mucho y, por supuesto, cayéndome, por desgracia todo forma parte de ello. Pero llegó un momento en que me harté de caerme, y no lo suficiente del automovilismo. Es entonces cuando el viejo amor por los rallies vuelve a entrar en juego, así que vamos a los rallies. Günther Knobloch, de Graz, ya ha experimentado todo esto y mucho más en su carrera automovilística, y su carrera está lejos de haber terminado." El viaje de Günther Knobloch se puede escuchar en dos episodios de "Nix geschenkt".

El socio de Neukirchner cuenta la historia

Junto con Erik Klose, el ex piloto del Campeonato del Mundo de Superbike Max Neukirchner dirige la escuela de carreras TopSuperbike. El podcast Asphalthelden presenta regularmente historias de la pista de carreras y los acontecimientos que la rodean. En el último podcast, el compañero de Neukirchner rebusca en sus recuerdos personales. "Tras las huellas de un héroe del asfalto", reza la sinopsis. "Sacarse el carné de moto con 60 marcos de la RDA. En nuestro último episodio, vivimos una historia muy especial. Erik nos habla de su autoescuela, desde su primera moto en la RDA hasta su primer paseo en circuito. Imagínate llegar a tu aprendizaje en moto con un frío que pela y sin casco: así empezó la aventura de Erik. Desde sus comienzos con una ETZ en la RDA hasta sus primeras experiencias en el circuito de carreras de Lausitzring. La historia de Erik está llena de pasión por el motociclismo. Pero no se trata sólo de velocidad y adrenalina. Se trata de aprender, caerse y volver a levantarse. Y de cómo un piloto apasionado se convierte en instructor. Escúchalo en Amazon, Apple o Spotify.

Desde la sala de juntas de DMSB

Wolfgang-Wagner Sachs es presidente de la DMSB desde 2021. En el podcast con Oli Sittler, habla sobre sus obligaciones y el papel del Presidium de la DMSB, los objetivos de la organización paraguas del automovilismo y su amplio compromiso con el automovilismo alemán. Puede escucharlo gratuitamente. El podcast ya está disponible en todos los sitios en los que hay podcasts y directamente en la DMSB.

La IDM se desahoga

La IDM tiene su propio podcast desde marzo de 2023. Cada quince días se podían seguir todo tipo de historias sobre la IDM y sus protagonistas en "Slick and Sunglasses". Pero el canal ha permanecido en silencio durante un cuarto de año. Terminó tras la entrevista con el campeón del mundo de resistencia Marvin Fritz en octubre de 2023.