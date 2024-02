IDM News : Du racing pour les oreilles

De nombreux pilotes IDM ont participé ou participeront à des tests en Espagne afin de se préparer pour la saison 2024. Il faudra attendre début mai pour le coup d'envoi de la saison sur le Sachsenring. On peut raccourcir l'attente en écoutant l'un ou l'autre podcast.

Ex-pilote IDM autrichien

C'est en 2000 que l'Autrichien Günther Knobloch, aujourd'hui âgé de 47 ans, est apparu pour la première fois dans la Yamaha-R6-Cup. Sa carrière IDM s'est poursuivie jusqu'en 2012 dans les catégories Supersport et Superbike. Après son retour au pays, il a refait surface dans le sport à quatre roues. "Pourquoi ne pas demander un contrat à l'une des équipes les plus renommées de l'IDM après une pause de deux ans dans le sport motocycliste et réussir à le faire ?", demande actuellement Knobloch dans le podcast de "Nix geschenkt". "Passer de la catégorie Supersport à la catégorie Superbike et inversement ? Pourquoi pas ? Gagner beaucoup de courses, deux titres de vice-champion en IDM, apprendre beaucoup de choses, tomber aussi bien sûr, cela fait malheureusement partie du jeu. Un jour, les chutes ont été suffisantes, mais pas le sport automobile. C'est alors que le vieil amour du rallye revient en jeu, alors en route pour le rallye. Günther Knobloch de Graz a déjà vécu tout cela et bien plus encore dans sa carrière de sportif automobile, et celle-ci est loin d'être terminée". Le parcours de Günther Knobloch est disponible en deux épisodes à réécouter sur "Nix geschenkt".

Le partenaire de Neukirchner raconte

Avec Erik Klose, l'ancien pilote de championnat du monde de Superbike Max Neukirchner gère l'école de pilotes de course TopSuperbike. Dans le podcast Asphalthelden, il raconte régulièrement des histoires sur les circuits et les événements qui s'y déroulent. Dans le podcast actuel, le partenaire de Neukirchner fouille dans ses souvenirs personnels. "Sur les traces d'un héros de l'asphalte", tel est le sommaire. "Avec 60 marks de la RDA pour le permis de conduire moto. Dans notre dernier épisode, nous vivons une histoire très particulière. Erik nous parle de son école de conduite, de sa première moto en RDA jusqu'à sa première sortie sur circuit. Imagine-toi en train de te rendre à l'apprentissage sans casque par un froid glacial - c'est ainsi que l'aventure d'Erik a commencé. De ses débuts avec une ETZ en RDA à ses premières expériences sur circuit, sur le Lausitzring. L'histoire d'Erik est pleine de passion pour la moto. Mais il ne s'agit pas seulement de vitesse et d'adrénaline. Il s'agit d'apprendre, de tomber et de se relever. Et de la manière dont un pilote passionné devient un instructeur. À écouter sur Amazon, Apple ou Spotify.

De l'étage des chefs de la DMSB

Wolfgang-Wagner Sachs est président du DMSB depuis 2021. Dans le podcast avec Oli Sittler, il parle de ses tâches et du rôle de la présidence du DMSB, des objectifs de la fédération faîtière du sport automobile et de ses nombreux engagements pour le sport automobile allemand. Vous pouvez l'écouter gratuitement. Le podcast est disponible dès maintenant partout où il y a des podcasts et directement auprès du DMSB.

L'IDM a fait des révélations

Depuis mars 2023, l'IDM avait son propre podcast. Tous les quinze jours, on pouvait suivre sous "Slick and Sunglasses" toutes sortes d'histoires autour de l'IDM et de ses protagonistes. Mais depuis un quart d'année, la chaîne est muette. Après l'interview du champion du monde d'endurance Marvin Fritz en octobre 2023, c'était fini.