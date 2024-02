Notizie IDM: Corse per le orecchie

Numerosi piloti IDM sono stati o saranno impegnati nei test in Spagna per prepararsi alla stagione 2024. L'apertura della stagione al Sachsenring è ancora prevista per l'inizio di maggio. È possibile abbreviare il tempo di attesa con uno o due podcast.

L'ex pilota austriaco dell'IDM

Nel 2000, l'ormai 47enne austriaco Günther Knobloch ha fatto la sua prima apparizione nella Yamaha R6 Cup. La sua carriera nell'IDM nelle categorie Supersport e Superbike è durata fino al 2012. Dopo il suo ritorno in patria, è riapparso nelle corse a quattro ruote. "Dopo una pausa di due anni dalle corse in moto, perché non dovresti chiedere un contratto con uno dei team più prestigiosi dell'IDM e poi avere successo con esso?", si chiede attualmente Knobloch nel podcast "Nix geschenkt". "Dalla classe Supersport alla Superbike e viceversa? Perché no? Ho vinto molte gare, due secondi posti nell'IDM, ho imparato molto e naturalmente sono caduto, ma purtroppo fa parte del gioco. Ma a un certo punto ne ho avuto abbastanza delle cadute e non abbastanza del motorsport. A quel punto è tornato in gioco il vecchio amore per il rally, e quindi siamo entrati nel mondo dei rally. Günther Knobloch, di Graz, ha già sperimentato tutto questo e molto di più nella sua carriera motoristica e la sua carriera è tutt'altro che finita". Il viaggio di Günther Knobloch può essere ascoltato in due episodi di "Nix geschenkt".

Il partner di Neukirchner racconta la storia

Insieme a Erik Klose, l'ex pilota del campionato mondiale Superbike Max Neukirchner gestisce la scuola corse TopSuperbike. Il podcast Asphalthelden presenta regolarmente storie dalla pista e dagli eventi che la circondano. Nell'ultimo podcast, il partner di Neukirchner fruga tra i suoi ricordi personali. "Sulle orme di un eroe dell'asfalto", si legge nella sinossi. "Ottenere la patente per la moto con 60 marchi della DDR. Nel nostro ultimo episodio, viviamo una storia molto speciale. Erik ci racconta la sua scuola guida, dalla sua prima moto nella DDR al suo primo giro in pista. Immaginate di recarvi al vostro apprendistato nel freddo più pungente senza casco: è così che è iniziata l'avventura di Erik. Dagli inizi con un ETZ nella DDR alle prime esperienze in pista al Lausitzring. La storia di Erik è piena di passione per il motociclismo. Ma non si tratta solo di velocità e adrenalina. Si tratta di imparare, cadere e rialzarsi. E di come un pilota appassionato diventa istruttore. Ascolta su Amazon, Apple o Spotify.

Dalla sala riunioni della DMSB

Wolfgang-Wagner Sachs è presidente della DMSB dal 2021. Nel podcast con Oli Sittler, parla dei suoi compiti e del ruolo del Presidio DMSB, degli obiettivi dell'organizzazione ombrello del motorsport e del suo impegno a tutto campo per il motorsport tedesco. È possibile ascoltarlo gratuitamente. Il podcast è ora disponibile ovunque siano disponibili i podcast e direttamente presso il DMSB.

L'IDM ha vuotato il sacco

L'IDM ha un proprio podcast dal marzo 2023. Ogni quindici giorni, su "Slick and Sunglasses" si potevano seguire storie di ogni tipo sull'IDM e sui suoi protagonisti. Ma il canale è rimasto inattivo per un quarto d'anno. È terminato dopo l'intervista al campione del mondo di endurance Marvin Fritz nell'ottobre 2023.