IDM News: Corrida para os ouvidos

Durante as férias de inverno do motociclismo, há pelo menos uma pitada de desporto motorizado na região, graças a um ou outro podcast. Günther Knobloch e o seu colega de Neukirchner estão a conversar.

Vários pilotos da IDM têm estado ou vão estar em Espanha a testar para preparar a época de 2024. A abertura da época em Sachsenring ainda está agendada para o início de maio. Pode encurtar o tempo de espera com um ou dois podcasts.

Ex-piloto austríaco da IDM

Em 2000, o austríaco Günther Knobloch, agora com 47 anos, fez a sua primeira aparição na Taça Yamaha R6. A sua carreira na IDM nas categorias Supersport e Superbike durou até 2012. Depois de regressar a casa, reapareceu nas corridas de quatro rodas. "Depois de uma pausa de dois anos nas corridas de motos, por que não pedir um contrato com uma das equipas mais prestigiadas da IDM e ter sucesso com ela?", pergunta-se atualmente a Knobloch no podcast "Nix geschenkt". "Da classe Supersport para a classe Superbike e vice-versa? Porque não? Ganhar muitas corridas, dois títulos de vice-campeão na IDM, aprender muito e, claro, cair, infelizmente faz parte. Mas a certa altura, fartei-me de cair e não me fartei do desporto motorizado. É nessa altura que o velho amor pelos ralis volta a entrar em jogo, por isso, vamos aos ralis. Günther Knobloch, de Graz, já experimentou tudo isto e muito mais na sua carreira no desporto automóvel e a sua carreira está longe de terminar." A viagem de Günther Knobloch pode ser ouvida em dois episódios de "Nix geschenkt".

O parceiro Neukirchner conta a história

Juntamente com Erik Klose, o antigo piloto do Campeonato do Mundo de Superbike Max Neukirchner dirige a escola de corridas TopSuperbike. O podcast Asphalthelden apresenta regularmente histórias da pista de corridas e dos acontecimentos que a rodeiam. No último podcast, o parceiro de Neukirchner vasculha as suas memórias pessoais. "Nas pegadas de um herói do asfalto", diz a sinopse. "Tirar a carta de condução com 60 marcos da RDA. No nosso último episódio, vivemos uma história muito especial. Erik conta-nos como foi a sua escola de condução, desde a sua primeira mota na RDA até à sua primeira corrida na pista de corridas. Imaginem ir para a vossa escola de condução ao frio, sem capacete - foi assim que começou a aventura de Erik. Desde o seu início com uma ETZ na RDA até às suas primeiras experiências na pista de corridas em Lausitzring. A história de Erik está repleta de paixão pelo motociclismo. Mas não se trata apenas de velocidade e adrenalina. Trata-se de aprender, cair e voltar a levantar-se. E sobre como um motociclista apaixonado se torna num instrutor. Ouça na Amazon, Apple ou Spotify.

Da sala de reuniões da DMSB

Wolfgang-Wagner Sachs é presidente da DMSB desde 2021. No podcast com Oli Sittler, ele fala sobre as suas funções e o papel do Presidium da DMSB, os objectivos da organização de cúpula do desporto automóvel e o seu amplo compromisso com o desporto automóvel alemão. Pode ouvir gratuitamente. O podcast está agora disponível em todos os locais onde existem podcasts e diretamente na DMSB.

O IDM dá a cara

O IDM tem o seu próprio podcast desde março de 2023. De quinze em quinze dias, era possível seguir todo o tipo de histórias sobre a IDM e os seus protagonistas em "Slick and Sunglasses". Mas o canal está em silêncio há um quarto de ano. Terminou após a entrevista com o campeão do mundo de endurance Marvin Fritz, em outubro de 2023.