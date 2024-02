IDM News : Un retraité robuste, la Bavière et pas de comeback

Jörg Teuchert ne court plus après les points depuis longtemps, mais il reste un sportif ambitieux dans l'âme. Un pilote quitte l'IDM et une équipe ne revient pas. En revanche, BMW fait à nouveau la fête dans sa Bavière natale.

Changement de côté

Pendant des années, Marc Neumann a fait partie intégrante de l'IDM Superbike. L'année dernière déjà, le pilote BMW avait souvent pris le départ en double en IDM et en Pro Superstock 1000. Pour la saison à venir, il passe désormais entièrement dans la catégorie Superstock. "Premier roulage avec notre nouvelle équipe Neumann Racing by Tommy Wagner", a récemment annoncé l'équipe nouvellement formée. "Marc Neumann et Nico Maier prendront le départ en 2024 en Pro Superstock 1000, Ben Kugler en tant que rookie en R7 Cup".

Un retraité robuste

Jörg Teuchert, champion du monde de Supersport en 2000, a fait ses adieux à la scène de la course active il y a quelques années déjà. Mais il continue à faire l'une ou l'autre sortie en moto. Et le retraité de la course n'est pas encore trop rouillé. "Plusieurs jours passés en Espagne avec Bike-Promotion et des gens cools sont déjà passés", résume le Franconien, "et à la fin, avec des pneus neufs, on s'est mis à rouler encore un peu plus vite à Almeria. J'ai gagné le classement des plus de 50 ans".

Pas de retour

Il n'y aura pas non plus d'équipe Wilbers en IDM en 2024. Et le service de suspension pour les produits Wilbers by ZF Performance Suspension a également été arrêté un an après son lancement. Après douze années passées dans l'IDM Superbike, l'équipe Wilbers avait abandonné son engagement dans cette discipline il y a deux ans. La saison dernière, l'équipe du propriétaire de l'entreprise, Benny Wilbers, est toutefois restée en IDM en tant que partenaire pour le service professionnel des suspensions et a soutenu le Kawasaki Weber Motos Racing Team avec Leandro Mercado. À la fin de la saison et avec beaucoup d'expérience dans les bagages, on a réfléchi avec Kawasaki à un retour de l'équipe Wilbers éprouvée sur le circuit. Tel était le plan. Ce retour n'a pas eu lieu. Wilbers et le constructeur de motos n'ont pas trouvé d'accord sur le plan financier. (Source : idm.de)

Deux fois Kofler

Le carrousel des transferts en IDM Supersport tourne. Andreas Kofler revient avec une nouvelle équipe. La révélation de l'équipe dont il s'agit ne se fera pas attendre longtemps. Kofler se battra à nouveau pour le titre en 2024 sur une Yamaha. Le troisième au classement général de l'IDM Supersport en 2023 effectue son service militaire de base de six mois auprès de l'armée autrichienne jusqu'en avril. Il s'est engagé juste après la finale de l'IDM à Hockenheim. En septembre, il avait terminé tous les exercices de tir et les cours d'autodéfense et peut depuis s'appeler soldat formé. Le 2 avril 2024, tout sera terminé. "Je rendrai alors tout mon équipement", explique Kofler, qui fait également référence à son fusil d'assaut STG 77A1, qu'il portera sur lui tant qu'il sera en service. Les spéculations vont bon train, car pour son frère Maximilian, de quatre ans son aîné dans le championnat du monde Supersport, on ne sait pas encore où il va courir. (Source : idm.de)

De Berlin à la Bavière

Après trois manifestations à Berlin, les BMW Motorrad Days organisés par l'usine reviendront là où ils ont connu leur plus grand succès pendant 18 ans. "Nous sommes de retour à Garmisch", explique désormais le constructeur munichois. Nous attendons avec impatience les BMW Motorrad Days 2024 2024 avec vous. Célébrez avec nous du 5 au 7 juillet le plus grand rassemblement de motos BMW au monde à Garmisch-Partenkirchen. Suite aux nombreux souhaits de notre communauté mondiale, l'événement proposera une culture de la moto à l'état pur, une ambiance de fête débridée et des expériences de conduite uniques. Et tout cela devant un décor alpin à couper le souffle".