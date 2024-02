Notizie IDM: Un arzillo pensionato, la Baviera e il non ritorno

Jörg Teuchert non è più a caccia di punti da tempo, ma è ancora uno sportivo ambizioso. Un pilota lascia l'IDM e una squadra non torna. Ma BMW festeggia di nuovo nella sua patria bavarese.

Cambio di schieramento

Marc Neumann è stato per anni parte integrante della IDM Superbike. L'anno scorso, il pilota BMW è stato spesso doppio titolare nella IDM e anche nella Pro Superstock 1000. Ora passerà completamente alla divisione Superstock per la prossima stagione. "Primo rollout con il nostro nuovo team Neumann Racing by Tommy Wagner", ha annunciato di recente la neonata squadra. "Marc Neumann e Nico Maier gareggeranno nella Pro Superstock 1000 nel 2024. Ben Kugler come esordiente nella R7 Cup".

Un arzillo pensionato

Jörg Teuchert, campione del mondo Supersport nel 2000, si è ritirato dalla scena agonistica attiva diversi anni fa. Ma qualche uscita in moto è ancora prevista. E il pensionato non è ancora troppo arrugginito. "I giorni trascorsi in Spagna con la promozione della moto e con gente simpatica sono già finiti", conclude il francofortese, "Alla fine, con le gomme fresche, le cose sono diventate un po' più veloci ad Almeria. Abbiamo vinto la classifica over 50".

Nessun ritorno

Non ci sarà nessuna squadra Wilbers nell'IDM nel 2024. E anche il servizio di sospensioni per Wilbers da parte di ZF Performance Suspension è stato interrotto un anno dopo l'inizio. Dopo dodici anni di attività nell'IDM Superbike, il team Wilbers ha rinunciato a partecipare all'IDM Superbike due anni fa. La scorsa stagione, tuttavia, l'equipaggio guidato dal proprietario dell'azienda Benny Wilbers è rimasto nell'IDM come partner per il servizio di sospensioni professionali e ha supportato il Kawasaki Weber Motos Racing Team con Leandro Mercado. Alla fine della stagione e con un bagaglio di esperienza alle spalle, il collaudato team Wilbers e Kawasaki hanno pensato a un ritorno in pista. Questo era il piano. Il ritorno è stato un nulla di fatto. Wilbers e la casa motociclistica non sono riusciti a trovare un accordo finanziario. (Fonte: idm.de)

Due volte Kofler

La giostra dei trasferimenti nella IDM Supersport continua a girare. Andreas Kofler torna con una nuova squadra. La squadra non tarderà a essere svelata. Kofler sarà di nuovo in lotta per il titolo su una Yamaha nel 2024. Il vincitore del bronzo assoluto della IDM Supersport nel 2023 sta svolgendo il servizio militare di base di sei mesi con l'esercito austriaco fino ad aprile. Si è arruolato subito dopo la finale dell'IDM a Hockenheim. A settembre ha completato tutti gli esercizi di tiro e i corsi di autodifesa e da allora può definirsi un soldato addestrato. Tutto finirà il 2 aprile 2024. "Allora restituirò tutto il mio equipaggiamento", dice Kofler, che si riferisce anche al suo fucile d'assalto STG 77A1, che porterà con sé fino ad allora. Le speculazioni si moltiplicano, dato che suo fratello Maximilian, che ha quattro anni in più e partecipa al Campionato del Mondo Supersport, non ha ancora deciso dove gareggiare. (Fonte: idm.de)

Da Berlino alla Baviera

Dopo tre eventi a Berlino, i BMW Motorrad Days organizzati dalla fabbrica si svolgeranno ancora una volta dove hanno riscosso il maggior successo negli ultimi 18 anni. "Siamo tornati a Garmisch", ha dichiarato il costruttore di Monaco. Non vediamo l'ora di partecipare ai BMW Motorrad Days 2024 2024 insieme a voi. Festeggiate con noi il più grande raduno BMW Motorrad del mondo a Garmisch-Partenkirchen dal 5 al 7 luglio. Grazie alle numerose richieste della nostra comunità globale, l'evento offrirà pura cultura motociclistica, un'esuberante atmosfera di festa ed esperienze di guida uniche. E tutto questo in uno scenario alpino mozzafiato".