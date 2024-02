IDM News: Um reformado elegante, a Baviera e nenhum regresso

As apresentações das equipas e os quilómetros de teste continuam a dominar as manchetes em torno do IDM 2024, mas também há muita coisa a acontecer à sua volta, embora nem todos os segredos tenham sido ainda revelados.

Jörg Teuchert já não anda atrás de pontos há algum tempo, mas continua a ser um desportista ambicioso. Um piloto vai deixar a IDM e uma equipa não vai regressar. Mas a BMW está de novo a festejar na sua terra natal, a Baviera.

Mudança de lado

Marc Neumann foi parte integrante da IDM Superbike durante anos. No ano passado, o piloto da BMW foi muitas vezes um duplo titular na IDM e também na Pro Superstock 1000. Agora está a mudar completamente para a divisão Superstock para a próxima época. "O primeiro lançamento da nossa nova equipa Neumann Racing by Tommy Wagner", anunciou recentemente a recém-formada equipa. "Marc Neumann e Nico Maier vão competir na Pro Superstock 1000 em 2024 e Ben Kugler como estreante na R7 Cup".

Um reformado alegre

Jörg Teuchert, Campeão do Mundo de Supersport em 2000, retirou-se do ativo há vários anos. Mas ainda tem algumas saídas de mota. E o reformado das corridas ainda não está demasiado enferrujado. "Vários dias em Espanha, com promoção de motos e pessoas fixes, já passaram", conclui o francónio. "No final, com pneus novos, as coisas ficaram um pouco mais rápidas em Almeria. Ganhámos a classificação para maiores de 50 anos".

Sem regresso

Também não haverá equipa Wilbers na IDM em 2024. E o serviço de suspensão para os produtos Wilbers by ZF Performance Suspension também foi descontinuado um ano após o início. Após doze anos na IDM Superbike, a equipa Wilbers abandonou a sua participação na IDM Superbike há dois anos. No entanto, na época passada, a equipa liderada pelo proprietário da empresa, Benny Wilbers, permaneceu no IDM como parceiro de serviços de suspensão profissional e apoiou a equipa Kawasaki Weber Motos Racing Team com Leandro Mercado. No final da época, e com uma vasta experiência, a equipa Wilbers considerou um regresso à pista juntamente com a Kawasaki. Era esse o plano. O regresso não deu em nada. A Wilbers e o fabricante de motas não conseguiram chegar a um acordo financeiro. (Fonte: idm.de)

Duas vezes Kofler

O carrossel de transferências na IDM Supersport está a rolar. Andreas Kofler regressa com uma nova equipa. A equipa não demorará muito a ser revelada. Kofler vai lutar mais uma vez pelo título numa Yamaha em 2024. O medalhista de bronze na geral do IDM Supersport de 2023 está a cumprir o serviço militar básico de seis meses no exército austríaco até abril. Ele alistou-se logo após a final do IDM em Hockenheim. Em setembro, completou todos os exercícios de tiro e cursos de defesa pessoal e, desde então, pode considerar-se um soldado formado. Tudo isto terminará a 2 de abril de 2024. "Nessa altura, devolverei todo o meu equipamento", diz Kofler, referindo-se também à sua espingarda de assalto STG 77A1, que levará consigo até lá. A especulação é grande, uma vez que o seu irmão Maximilian, que é quatro anos mais velho e compete no Campeonato do Mundo de Supersport, ainda não decidiu onde vai correr. (Fonte: idm.de)

De Berlim para a Baviera

Depois de três eventos em Berlim, os BMW Motorrad Days organizados pela fábrica voltam a realizar-se no local onde obtiveram o maior sucesso nos últimos 18 anos. "Estamos de volta a Garmisch", declarou o fabricante de Munique. Esperamos ansiosamente pelos BMW Motorrad Days 2024 2024, juntamente convosco. Celebrem connosco o maior encontro mundial da BMW Motorrad em Garmisch-Partenkirchen, de 5 a 7 de julho. Devido aos inúmeros pedidos da nossa comunidade global, o evento irá oferecer uma cultura de motas pura, uma atmosfera de festa exuberante e experiências de condução únicas. E tudo isto num cenário alpino de cortar a respiração".