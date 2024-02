L'équipe Kiefer encourage les juniors Bradl au NTC

A la fin de la saison IDM 2023, l'équipe Kiefer Racing avait été fermement installée dans l'IDM pour cette année également. Tout laissait présager un engagement dans deux, voire dans les trois catégories solo de l'IDM. Mais aujourd'hui, l'équipe de Jochen et Tina Kiefer se réorganise et se consacre à nouveau entièrement au travail avec les jeunes et s'engage avec Stefan Bradl dans le cadre de la Northern Talent Cup.

Les projets IDM sont pour l'instant mis en veilleuse. "À l'origine, nous avions prévu de travailler à plus long terme avec Yamaha", explique Jochen Kiefer. "Mais les négociations ont traîné en longueur. Nous avons ensuite dû décliner l'offre, les positions étant tout simplement trop éloignées". Par la suite, Kiefer a dû se réorienter et un plan B a rapidement pris forme.

L'équipe Kiefer et Stefan Bradl avaient remporté ensemble le championnat du monde de Moto2 en 2011 et le lien existe toujours aujourd'hui et se poursuivra sur la piste en 2024. Jochen Kiefer a pris sous son aile trois talents pour le NTC. Le Suisse Alessandro Binder, âgé de 15 ans, est à bord. Deux protégés issus du projet "Stefan Bradl Rookie Days", qui sera mené de 2021 à 2023 en collaboration avec Red Bull Allemagne, Honda Allemagne et l'encadrement intensif de Bradl lui-même, bénéficieront également en 2024 du soutien professionnel de l'ancienne équipe championne du monde de Bad Kreuznach. Après avoir participé avec succès au Honda Talent Challenge, les adolescents poursuivent à présent leur processus de promotion.

Alors que Thias Wenzel, 15 ans, disputera la saison NTC 2024 complète avec sept manches et 14 courses sur la Honda NSF250R Moto3, Anina Urlaß doit encore attendre d'avoir atteint l'âge minimum. "C'est pourquoi la jeune fille, qui a maintenant 13 ans, ne participera qu'aux deux dernières manches du NTC", explique Jochen Kiefer. "Pour se préparer, elle participera en amont à quelques courses sélectionnées de la PreMoto3 en Italie".

Le week-end dernier, une réunion a eu lieu avec toutes les parties concernées pour discuter des derniers faits. "Nous planifions ensemble avec Stefan Bradl sur le long terme", révèle Kiefer. "Peut-être que nous irons un jour en Espagne. Mais pour l'instant, nous avons prévu les premiers essais pour la mi-mars en Italie". Même sans autres activités IDM, Jochen Kiefer ne s'ennuie pas et va de nouveau se concentrer sur son propre atelier spécialisé.