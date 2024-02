Il Team Kiefer sostiene gli juniores Bradl all'NTC

Alla fine della stagione 2023 dell'IDM, il team Kiefer Racing si è affermato anche per quest'anno nell'IDM. Tutto lasciava presagire un impegno in due, se non in tutte e tre le classi IDM in solitario. Tuttavia, il team guidato da Jochen e Tina Kiefer si è ora riorganizzato e si dedica nuovamente ai giovani talenti, partecipando alla Northern Talent Cup insieme a Stefan Bradl.

I piani dell'IDM sono stati accantonati per il momento. "In origine avevamo pianificato di lavorare con Yamaha a lungo termine", spiega Jochen Kiefer. "Ma le trattative si sono trascinate. Abbiamo dovuto rifiutare l'offerta, perché le posizioni erano semplicemente troppo distanti". Kiefer ha dovuto quindi riorientarsi e un piano B ha preso rapidamente forma.

Il Team Kiefer e Stefan Bradl sono diventati Campioni del Mondo Moto2 insieme nel 2011 e il rapporto continua ancora oggi e continuerà in pista nel 2024. Jochen Kiefer ha preso sotto la sua ala tre talenti per l'NTC. A bordo c'è il quindicenne svizzero Alessandro Binder. Anche due protetti del progetto "Stefan Bradl Rookie Days", organizzato tra il 2021 e il 2023 in collaborazione con Red Bull Germania, Honda Germania e con l'intenso supporto dello stesso Bradl, riceveranno il supporto professionale dell'ex team campione del mondo di Bad Kreuznach nel 2024. Dopo aver partecipato con successo all'Honda Talent Challenge, i ragazzi continueranno il loro processo di sviluppo.

Mentre il quindicenne Thias Wenzel disputerà l'intera stagione NTC 2024 con sette round e 14 gare in sella alla Honda NSF250R Moto3, Anina Urlaß dovrà ancora aspettare di raggiungere l'età minima. "Per questo motivo la tredicenne parteciperà solo agli ultimi due round dell'NTC", spiega Jochen Kiefer. "Per prepararsi, parteciperà prima ad alcune gare selezionate di PreMoto3 in Italia".

Lo scorso fine settimana si è tenuta una riunione con tutte le persone coinvolte, in cui sono stati discussi i fatti finali. "Insieme a Stefan Bradl stiamo pianificando il futuro a lungo termine", rivela Kiefer. "Forse un giorno ci dirigeremo verso la Spagna. Per ora, però, abbiamo programmato i primi test per metà marzo in Italia". Anche senza ulteriori attività IDM, Jochen Kiefer non si annoierà e tornerà a concentrarsi maggiormente sulla propria officina specializzata.