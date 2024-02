A equipa Kiefer apoia os juniores da Bradl no NTC

Alessandro Binder, Thias Wenzel e Anina Urlaß são os três talentos que vão competir na Northern Talent Cup com a Team Kiefer Racing na próxima época. Planeamento a longo prazo com Stefan Bradl.

No final da época IDM de 2023, a equipa Kiefer Racing estava também firmemente estabelecida na IDM para este ano. Tudo apontava para um compromisso em duas, se não em todas as três classes IDM a solo. No entanto, a equipa liderada por Jochen e Tina Kiefer reorganizou-se e está de novo totalmente dedicada a trabalhar com jovens talentos e está envolvida na Northern Talent Cup juntamente com Stefan Bradl.

Para já, os planos da IDM foram suspensos. "Originalmente, tínhamos planeado trabalhar com a Yamaha a longo prazo", explica Jochen Kiefer. "Mas as negociações arrastaram-se. Tivemos então de rejeitar a oferta, porque as posições eram simplesmente demasiado distantes." A Kiefer teve então de se reorientar e um plano B rapidamente tomou forma.

A equipa Kiefer e Stefan Bradl tornaram-se campeões do mundo de Moto2 em 2011 e a relação mantém-se até hoje e continuará na pista em 2024. Jochen Kiefer tem três talentos sob a sua alçada para o NTC. A bordo está o piloto suíço Alessandro Binder, de 15 anos. Dois protegidos do projeto "Stefan Bradl Rookie Days", que está a ser organizado de 2021 a 2023 em conjunto com a Red Bull Alemanha, a Honda Alemanha e o apoio intensivo do próprio Bradl, também receberão apoio profissional da antiga equipa campeã mundial de Bad Kreuznach em 2024. Após a sua participação bem sucedida no Honda Talent Challenge, os adolescentes vão agora continuar o seu processo de desenvolvimento.

Enquanto Thias Wenzel, de 15 anos, vai disputar toda a época de 2024 do NTC com sete rondas e 14 corridas na Honda NSF250R Moto3, Anina Urlaß ainda tem de esperar até atingir a idade mínima. "É por isso que a jovem de 13 anos só vai participar nas duas últimas rondas do NTC", explica Jochen Kiefer. "Para se preparar, vai participar antes em algumas corridas PreMoto3 seleccionadas em Itália."

No passado fim de semana realizou-se uma reunião com todos os envolvidos, onde foram discutidos os factos finais. "Estamos a planear em conjunto com Stefan Bradl a longo prazo", revela Kiefer. "Talvez um dia rumemos a Espanha. Para já, no entanto, planeámos os primeiros testes para meados de março em Itália." Mesmo sem mais actividades IDM, Jochen Kiefer não se aborrecerá e voltará a concentrar-se mais na sua oficina especializada.