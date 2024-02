Nouvelles de Schleiz : montre Walther, IDM et course cycliste

Comme les années précédentes, l'IDM fête à nouveau la montagne à Schleiz. Mais cela ne dure que peu de temps. Le titre de champion de la mi-saison ne dure toujours que quelques heures. En effet, la première mi-temps de l'IDM est terminée avec la course 1, la deuxième moitié de la saison s'ouvrira l'après-midi avec la deuxième course.

Une marque horlogère s'établit

Après le succès de la présentation de la première édition anniversaire I et II à l'occasion du centenaire du Schleizer Dreieck, l'édition 2024 est sur le point d'être lancée. "Nous prévoyons de présenter à l'avenir une édition de montres par année de naissance", expliquent les responsables en direction des fans du circuit naturel. "Toujours en petit nombre, car la collection doit rester spéciale et éveiller en vous la passion du collectionneur. L'idée des éditions de montres de course n'enrichit pas seulement notre gamme, mais nous pouvons proposer quelque chose d'unique de Schleiz dans le domaine des montres et des bijoux. Cela éveille des émotions et vous pouvez ainsi montrer votre attachement au Schleizer Dreieck".

Deux nouveaux modèles de montres ont été créés. Une version sportive : la "77" et une version élégante : la "Bleue". Comme il est d'usage pour une édition, les montres sont numérotées en continu et portent leur millésime 2024. Le numéro de départ 77 est bien connu des initiés du Schleizer Dreieck. C'est le numéro de départ que portait toujours le pilote de Schleizer Thomas Walther, décédé trop tôt. En son honneur, la première édition millésimée porte son numéro de départ sur la moto du cadran. C'est Axel Donat de la société Metatec de Schleiz qui l'a conçu. La "bleue" est une autre montre de l'entreprise horlogère thuringienne UMR Ruhla. Elle est assortie au logo du triangle de Schleiz et à sa couleur bleue. Pour plus de détails, consultez le site Internet : schleizer-rennsportuhr.de

Calendrier des manifestations 2024

Le calendrier des manifestations 2024 du Schleizer Dreieck est prêt. Une fois de plus, un programme varié attend les fans du circuit naturel.



14 au 16 juin - IRRC, 4ème meeting de sport automobile de Thuringe

14 juillet - Course cycliste pour tous (ancien tracé)

26 au 28 juillet - 89e Schleizer Dreieckrennen IDM

02 au 04 août - German TT

31 août et 1er septembre - IDM Supermoto

06 à 08 septembre - VFV Classic GP - VFV (BG)



Autres événements



05 mai - Marché de pièces détachées dans l'ancien paddock

20 au 23 juin - Rencontre Honda-Gold-Wing

06 et 07 juillet - Rencontre de tracteurs IFA

16 au 18 août - Rencontre Opel

24 août - Classic Love

22 septembre - marché des pièces détachées au Buchhübel

Tout le monde sans moteur

Le 14 juillet 2024, le Schleizer Dreieck accueillera à nouveau plusieurs centaines de cyclistes venus de toute l'Allemagne. La 13e édition du Schleizer Dreieck Jedermann se déroulera alors sur le plus ancien circuit naturel d'Allemagne. L'événement est à nouveau organisé par la ville de Schleiz en collaboration avec l'équipe de T.RF Thüringer Sportmarketing GmbH, autour de l'ancienne cycliste de classe mondiale Vera Hohlfeld, qui a participé aux Jeux olympiques et huit fois aux championnats du monde. Cette année, la course se déroulera à nouveau sur trois distances différentes : 38, 76 et 121,6 kilomètres. Les participants aux deux longues distances marqueront à nouveau de précieux points dans la German Cycling Cup, dont le Schleizer Dreieck Jedermann fait partie intégrante depuis des années. La date limite d'inscription est le 11 juillet 2024.

Tous les participants sur toutes les distances doivent être âgés de 16 ans révolus. Les membres d'un groupe sportif enregistré auprès de l'UCI sont exclus de la participation. En ce qui concerne la participation de sportifs licenciés d'autres fédérations, l'organisateur se réserve le droit de procéder à un examen au cas par cas. Cette année, le programme d'accompagnement devrait être constitué, outre la traditionnelle pasta party la veille des courses, d'une journée des associations. L'entrée sera à nouveau gratuite pour tous les visiteurs. De plus amples informations ainsi que le lien d'inscription sont disponibles sur www.schleiz.de ainsi que sur www.schleizer-dreieck-jedermann.de.