Notizie da Schleiz: orologio Walther, IDM e gara ciclistica

Come negli anni precedenti, l'IDM celebra il suo festival di montagna a Schleiz. Ma solo per poco tempo. Il titolo di campione di metà stagione dura solo poche ore. Questo perché la prima metà dell'IDM si è conclusa con Gara 1, mentre la seconda metà della stagione si apre nel pomeriggio con la seconda gara.

Un marchio di orologi si afferma

Dopo il successo della presentazione delle prime edizioni I e II in occasione del centenario dello Schleizer Dreieck, sta per essere lanciata l'edizione 2024. "Stiamo progettando di presentare in futuro un'edizione di orologi per anno", dicono gli organizzatori agli appassionati della pista naturale. "Sempre in piccole quantità, perché la collezione deve rimanere qualcosa di speciale e risvegliare in voi la passione del collezionista". L'idea delle edizioni di orologi da corsa non solo arricchisce la nostra gamma, ma ci permette anche di offrire qualcosa di unico da Schleiz nel settore degli orologi e dei gioielli. In questo modo si suscitano emozioni e si può dimostrare il proprio legame con lo Schleizer Dreieck".

Sono stati progettati due nuovi modelli di orologi. Una versione sportiva: il "77" e una versione elegante: il "Blue". Come di consueto per un'edizione, gli orologi sono numerati consecutivamente e recano il numero dell'anno 2024. Gli addetti ai lavori di Schleizer Dreieck conoscono bene il numero iniziale 77. Questo numero è sempre stato indossato da Schleizer Dreieck. Questo numero è sempre stato indossato dal pilota Schleizer Thomas Walther, morto troppo giovane. In suo onore, la prima edizione vintage riporta il suo numero di partenza sul moto del quadrante. Il disegno è stato realizzato da Axel Donat dell'azienda Metatec di Schleiz. Il "blue one" è un altro orologio dell'azienda orologiera turingia UMR Ruhla. È coordinato con il logo del triangolo di Schleiz e il suo colore blu. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web: schleizer-rennsportuhr.de

Calendario degli eventi 2024

Il calendario 2024 degli eventi dello Schleizer Dreieck è stato completato. Ancora una volta, gli appassionati della pista naturale possono aspettarsi un programma vario.



14-16 giugno - IRRC, 4° Meeting motoristico della Turingia

14 luglio - Gara ciclistica Everyman (vecchio percorso)

26-28 luglio - 89° Schleizer Dreieckrennen IDM

Dal 02 al 04 agosto - TT tedesco

31 agosto e 1 settembre - IDM Supermoto

Dal 06 all'08 settembre - VFV Classic GP - VFV (BG)



Altri eventi



05 maggio - Mercato dei ricambi nel vecchio paddock

20-23 giugno - Raduno Honda Gold Wing

06 e 07 luglio - Raduno trattori IFA

16-18 agosto - Raduno Opel

24 agosto - Amore classico

22 settembre - Mercato dei ricambi a Buchhübel

Tutti senza motore

Il 14 luglio 2024, diverse centinaia di ciclisti provenienti da tutta la Germania saranno nuovamente ospiti dello Schleizer Dreieck. È in quell'occasione che si svolgerà la 13a edizione dello Schleizer Dreieck Jedermann sulla pista naturale più antica della Germania. L'evento sarà ancora una volta organizzato e gestito dalla città di Schleiz insieme al team di T.RF Thüringer Sportmarketing GmbH, guidato dall'ex ciclista di livello mondiale, partecipante alle Olimpiadi e otto volte ai campionati mondiali Vera Hohlfeld. Anche quest'anno la gara coprirà tre diverse distanze: 38, 76 e 121,6 chilometri. I partecipanti alle due distanze lunghe riceveranno ancora una volta punti preziosi per la Coppa di Germania di ciclismo, di cui la Schleizer Dreieck Jedermann è da anni un appuntamento fisso. Il termine di iscrizione è l'11 luglio 2024.

Tutti i partecipanti su tutte le distanze devono avere almeno 16 anni. I membri di un gruppo sportivo registrato presso l'UCI sono esclusi dalla partecipazione. L'organizzatore si riserva il diritto di esaminare i singoli casi di partecipazione di atleti tesserati di altre federazioni. Oltre al tradizionale pasta party la sera prima delle gare, il programma di supporto di quest'anno consisterà principalmente in una giornata di club. L'ingresso è nuovamente gratuito per tutti i visitatori. Ulteriori informazioni e il link per l'iscrizione sono disponibili su www.schleiz.de e www.schleizer-dreieck-jedermann.de.