Notícias de Schleiz: relógio Walther, IDM e corrida de bicicletas

A partir de maio, todos os tipos de eventos podem ser encontrados no calendário em torno do Schleizer Dreieck. Desde feiras da ladra e corridas de bicicleta até ao IDM em julho, pode comprar um bilhete de época na Turíngia.

Tal como nos anos anteriores, a IDM celebra o seu festival de montanha em Schleiz. Mas apenas durante um curto período de tempo. O título de campeão a meio tempo tem apenas algumas horas de duração. Isto deve-se ao facto de a primeira metade do IDM ter terminado com a Corrida 1, e a segunda metade da época começar à tarde com a segunda corrida.

Uma marca de relógios estabelece-se

Após a apresentação bem sucedida das primeiras edições de aniversário I e II para assinalar o 100º aniversário do Schleizer Dreieck, a edição de 2024 está agora prestes a ser lançada. "Estamos a planear apresentar uma edição de relógio por ano no futuro", dizem os organizadores aos fãs da pista de corrida natural. "Sempre em pequenas quantidades, porque a coleção deve permanecer algo especial e despertar em si a paixão do colecionador. A ideia de edições de relógios de corrida não só enriquece a nossa gama, como também nos permite oferecer algo único da Schleiz no sector da relojoaria e da joalharia. Isto desperta emoções e pode mostrar a sua ligação à Schleizer Dreieck".

Foram concebidos dois novos modelos de relógios. Uma versão desportiva: o "77" e uma versão elegante: o "Blue". Como é habitual numa edição, os relógios são numerados consecutivamente e ostentam o seu número de ano 2024. Os conhecedores da Schleizer Dreieck estão familiarizados com o número inicial 77. Este número foi sempre usado pelo piloto de corridas da Schleizer, Thomas Walther, que morreu demasiado jovem. Em sua honra, a primeira edição vintage ostenta o seu número de partida na mota do mostrador. O desenho é da autoria de Axel Donat da empresa Metatec de Schleiz. O "azul" é outro relógio da empresa relojoeira UMR Ruhla, da Turíngia. Está coordenado com o logótipo do triângulo de Schleiz e a sua cor azul. Para mais informações, consultar o sítio Web: schleizer-rennsportuhr.de

Calendário de eventos 2024

O calendário de eventos de 2024 no Schleizer Dreieck foi finalizado. Mais uma vez, os adeptos da pista de corrida natural podem contar com um programa variado.



14 a 16 de junho - IRRC, 4º Encontro de Automobilismo da Turíngia

14 de julho - Everyman bike race (antigo traçado)

26 a 28 de julho - 89ª Schleizer Dreieckrennen IDM

02 a 04 de agosto - TT alemão

31 de agosto e 1 de setembro - IDM Supermoto

06 a 08 de setembro - GP VFV Classic - VFV (BG)



Outros eventos



05 de maio - Mercado de peças no antigo paddock

20 a 23 de junho - Encontro Honda Gold Wing

06 e 07 de julho - Encontro de tractores IFA

16 a 18 de agosto - Encontro Opel

24 de agosto - Classic Love

22 de setembro - Mercado de peças na Buchhübel

Todos sem motor

No dia 14 de julho de 2024, várias centenas de ciclistas de toda a Alemanha serão novamente convidados para o Schleizer Dreieck. É nessa altura que terá lugar a 13ª edição do Schleizer Dreieck Jedermann na mais antiga pista de corrida natural da Alemanha. O evento será mais uma vez organizado e dirigido pela cidade de Schleiz, juntamente com a equipa T.RF Thüringer Sportmarketing GmbH, liderada pela antiga ciclista de classe mundial, participante olímpica e oito vezes campeã do mundo Vera Hohlfeld. Este ano, a corrida irá mais uma vez cobrir três distâncias diferentes - 38, 76 e 121,6 quilómetros. Os participantes nas duas distâncias longas voltarão a receber pontos valiosos na Taça da Alemanha de Ciclismo, da qual o Schleizer Dreieck Jedermann tem sido uma presença permanente desde há anos. O prazo de inscrição termina a 11 de julho de 2024.

Todos os participantes, em todas as distâncias, devem ter 16 anos de idade ou mais. Os membros de um grupo desportivo registado na UCI estão excluídos da participação. O organizador reserva-se o direito de analisar casos individuais relativos à participação de atletas licenciados de outras federações. Para além da tradicional festa das massas na véspera das corridas, o programa de apoio deste ano consistirá essencialmente num dia de clubes. A entrada é novamente gratuita para todos os visitantes. Mais informações e o link de inscrição podem ser encontrados em www.schleiz.de e www.schleizer-dreieck-jedermann.de.