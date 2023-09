Florian Alt (Honda): Un paso más hacia el título IDM

Tras la carrera de 24 horas del Campeonato del Mundo de Resistencia en Paul Ricard, Florian Alt podría no estar totalmente descansado el lunes por la mañana. Pero para cuando llegue la final del IDM, el próximo fin de semana en el circuito de Hockenheim, el atleta profesional debería haberse recuperado lo suficiente como para aspirar al título del IDM Superbike. Ya en el último fin de semana IDM en Assen tuvo los dedos en el título, pero todavía no había nada que hacer para agarrarlo. En la segunda carrera, la moto de un competidor que se había caído delante de él le frenó y Alt acabó fuera de la pista. En Hockenheim, él y el equipo Honda de Jens Holzhauer quieren por fin hacer que funcione. Entre otros, tiene al tricampeón Ilya Mikhalchik respirándole en la nuca. En una entrevista con SPEEDWEEK.com, Alt describe su estado de ánimo de cara a este importante fin de semana.

SPEEDWEEK.com: Tu fin de semana en Assen fue bastante mal. Primero una sesión de entrenamiento difícil y luego una caída en la segunda carrera que no fue culpa tuya. ¿El equipo y tú lo habéis superado?

Florian Alt: "Creo que sí. Ya tuvimos dificultades en Schleiz para mostrar nuestro rendimiento. Pero tuvimos suerte allí y mala suerte en Assen. Pero en Hockenheim tenemos que encontrar y encontraremos el camino de vuelta al éxito que tuvimos hasta Most. Estamos preparados".

¿Cómo se mantiene la moral alta ante tanta mala suerte, después de todo, el título estuvo al alcance de la mano en Assen?

"No es un problema para nosotros. Sabemos cuál fue el problema. Y una caída siempre puede ocurrir, así que si tienes problemas, puedes parar enseguida. Sólo que esta parrilla invertida es un calambre. No hace ningún bien a nadie, sólo aumenta el riesgo de caerse. Al final, los rápidos van delante de todos modos. Y soy de esta opinión no sólo desde Assen".

Ahora tienes 36 puntos de ventaja sobre Hockenheim. ¿Cómo sientes la presión? Porque ahora nada puede salir mal.

"¿Qué quieres decir con presión? Pilotamos superbikes, así que siempre hay presión detrás y se necesita concentración. Para mí no hay problema. Ignoro completamente el hecho de que algo pueda salir mal. Siempre puede salir algo mal, ya sea por culpa tuya o de otros. Así son las cosas".

Realmente no se puede comprar nada con un título IDM. ¿Qué importancia tiene para usted ganar por fin el título después de varios subcampeonatos?

"Ya he sido campeón de Alemania, conozco la sensación. El título de Superbike me sigue ilusionando mucho, porque lo conseguiría con la Honda Fireblade. Por un lado, muestra el potencial de la Honda, pero por otro, demuestra que hemos hecho un trabajo de primera. El último título de Superbike para Honda fue hace años, lo mismo ocurre con las victorias en carrera. Esperábamos poder conseguirlo juntos cuando firmamos el contrato, pero ¿posiblemente en el primer año? Pero: aún no estamos tan lejos y ya vimos en Assen lo rápido que puede ir, así que siempre hay que tomárselo con calma con los caballos jóvenes."

¿Ha hablado con Jens Holzhauer sobre 2024?

"Sí."

Tabla de puntos IDM Superbike tras 12 de 14 carreras

1º Florian Alt (D/Honda) 197 puntos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 161 puntos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 157 puntos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 149 puntos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 138 puntos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 127 puntos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 113 puntos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 89 puntos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 85 puntos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 76 puntos

11º Kamil Krzemien (PL/BMW) 62 puntos

12º Max Schmidt (D/BMW) 65 puntos

13º Vladimir Leonov (D/Yamaha) 62 puntos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 puntos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 38 puntos