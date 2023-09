Florian Alt (Honda) : Encore un pas vers le titre IDM

Après les 24 heures du championnat du monde d'endurance au Paul Ricard, Florian Alt ne devrait pas avoir tout à fait dormi lundi matin. Mais d'ici la finale de l'IDM le week-end prochain à Hockenheimring, le sportif professionnel devrait avoir suffisamment récupéré pour pouvoir prétendre au titre en IDM Superbike. Lors du dernier week-end de l'IDM à Assen, il avait déjà les doigts sur le titre, mais il n'avait pas encore réussi à le décrocher. Lors de la deuxième course, la moto d'un concurrent qui avait chuté devant lui l'a ralenti et Alt s'est retrouvé hors course. A Hockenheim, l'équipe Honda de Jens Holzhauer et lui-même devraient enfin y parvenir. Il a notamment le triple champion Ilya Mikhalchik sur le dos. Dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com, Alt décrit son état d'esprit avant ce week-end important.

SPEEDWEEK.com : Ton week-end à Assen s'est plutôt mal passé. D'abord un entraînement laborieux, puis une chute dont tu n'es pas responsable lors de la deuxième course. Est-ce que toi et l'équipe avez tout résolu ?

Florian Alt : "Je pense que oui. Nous avions déjà eu du mal à réaliser notre performance à Schleiz. Mais nous avons eu de la chance là-bas, et de la malchance à Assen. Mais à Hockenheim, nous devons et nous allons retrouver la voie du succès qui était la nôtre jusqu'à Most. Nous sommes armés".

Comment garder le moral avec une telle malchance, après tout, le titre était à portée de main à Assen ?

"Ce n'est pas un problème pour nous. Nous savons ce qui s'est passé. Et une chute peut toujours arriver, si on s'en plaint, autant arrêter tout de suite. Seulement cette grille inversée est une crampe. Elle n'apporte rien à personne, juste un risque de chute supplémentaire. A la fin, ce sont de toute façon les gars rapides qui sont devant. Et je ne défends pas seulement cette opinion depuis Assen !"

Tu as maintenant encore 36 points d'avance avant Hockenheim. Qu'en est-il de la pression ? Car plus rien ne doit aller de travers.

Que veut dire "pression" ? Nous roulons sur des Superbikes, il y a toujours de la pression et de la concentration derrière. Ce n'est pas un problème pour moi. Je fais totalement abstraction du fait que quelque chose peut aller de travers. Il peut toujours se passer quelque chose, par sa propre faute ou celle d'un autre. C'est comme ça".

On ne peut pas vraiment acheter quelque chose avec un titre IDM. Quelle importance revêt pour toi le fait de décrocher enfin le titre après avoir été plusieurs fois vice-champion ?

"J'ai déjà été champion d'Allemagne, je connais ce sentiment. Le titre en Superbike m'attire néanmoins beaucoup, car il serait obtenu avec la Honda Fireblade. Cela montre d'une part le potentiel de la Honda, mais d'autre part aussi que nous avons fait un travail de haut niveau. Le dernier titre en Superbike pour Honda remonte à une éternité, et il en va de même pour les victoires en course. Nous avons espéré lors de la signature du contrat que nous pourrions y arriver ensemble, mais peut-être dès la première année ? Mais : nous n'en sommes pas encore là et nous avons vu à Assen à quel point les choses peuvent aller vite, alors allons-y doucement avec les jeunes chevaux".

As-tu déjà parlé de 2024 avec Jens Holzhauer ?

"Oui".

Tableau des points IDM Superbike après 12 courses sur 14

1. Florian Alt (D/Honda) 197 points

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 161 points

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 157 points

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 149 points

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 138 points

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 127 points

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 113 points

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 89 points

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 85 points

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 76 points

11. Kamil Krzemien (PL/BMW) 62 points

12. Max Schmidt (D/BMW) 65 points

13. Vladimir Leonov (D/Yamaha) 62 points

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 points

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 38 points