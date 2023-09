Florian Alt (Honda): Un altro passo verso il titolo IDM

Dopo la gara di 24 ore del Campionato Mondiale Endurance al Paul Ricard, Florian Alt potrebbe non essere completamente riposato il lunedì mattina. Ma per la finale IDM del prossimo fine settimana all'Hockenheimring, l'atleta professionista dovrebbe aver recuperato a sufficienza per puntare al titolo IDM Superbike. Già nell'ultimo weekend IDM ad Assen aveva messo le dita sul titolo, ma non c'era ancora nulla da fare per agguantarlo. Nella seconda gara, la moto di un concorrente che era caduto davanti a lui lo ha rallentato e Alt è finito fuori pista. A Hockenheim, lui e il team Honda di Jens Holzhauer vogliono finalmente farcela. Tra gli altri, ha il fiato sul collo del tre volte campione Ilya Mikhalchik. In un'intervista a SPEEDWEEK.com, Alt descrive il suo stato d'animo in vista dell'importante weekend.

SPEEDWEEK.com: Il tuo weekend di Assen è andato piuttosto male. Prima una sessione di allenamento difficile e poi una caduta nella seconda gara che non è stata colpa tua. Lei e la squadra avete risolto tutto?

Florian Alt: "Penso di sì. Ma già a Schleiz abbiamo avuto difficoltà a dimostrare le nostre prestazioni. Ma siamo stati fortunati lì e sfortunati ad Assen. Ma a Hockenheim dobbiamo e vogliamo ritrovare la strada del successo che abbiamo avuto fino a Most. Siamo preparati".

Come si fa a tenere alto il morale di fronte a tanta sfortuna - dopo tutto, il titolo era a portata di mano ad Assen?

"Non è un problema per noi. Sappiamo qual è stato il problema. E un incidente può sempre capitare, quindi se si è in difficoltà ci si può fermare subito. Solo che questa griglia invertita è un crampo. Non serve a nessuno, aumenta solo il rischio di cadere. Alla fine, i più veloci sono comunque davanti. E sono di questa opinione non solo da Assen!".

Ora avete 36 punti di vantaggio su Hockenheim. Come vive la pressione? Perché ora nulla può andare storto.

"Cosa intendi per pressione? Noi guidiamo superbike, quindi c'è sempre pressione dietro e serve concentrazione. Per me non è un problema. Ignoro completamente il fatto che qualcosa possa andare storto. Qualcosa può sempre andare storto, che sia colpa tua o di qualcun altro. È così e basta".

Non si può comprare nulla con un titolo IDM. Quanto è importante per lei vincere finalmente il titolo dopo diversi secondi posti?

"Sono già stato campione tedesco, conosco la sensazione. Il titolo Superbike mi entusiasma ancora molto, perché sarebbe ottenuto con la Honda Fireblade. Da un lato, dimostra il potenziale della Honda, ma dall'altro dimostra che abbiamo fatto un ottimo lavoro. L'ultimo titolo Superbike per Honda risale a molti anni fa, e lo stesso vale per le vittorie in gara. Speravamo di poterlo fare insieme quando abbiamo firmato il contratto, ma forse proprio nel primo anno? Ma: non è ancora così lontano e ad Assen abbiamo visto quanto può andare veloce, quindi bisogna sempre andarci piano con i cavalli giovani".

Ha mai parlato con Jens Holzhauer del 2024?

"Sì".

Tabella punti IDM Superbike dopo 12 gare su 14

1° Florian Alt (D/Honda) 197 punti

2° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 161 punti

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 157 punti

4° Hannes Soomer (EST/Honda) 149 punti

5° Toni Finsterbusch (D/BMW) 138 punti

6° Philipp Steinmayr (A/BMW) 127 punti

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 113 punti

8° Bálint Kovács (HUN/BMW) 89 punti

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 85 punti

10° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 76 punti

11° Kamil Krzemien (PL/BMW) 62 punti

12° Max Schmidt (D/BMW) 65 punti

13° Vladimir Leonov (D/Yamaha) 62 punti

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 punti

15° Colin Velthuizen (NL/BMW) 38 punti