Udo Mark accueilli dans le cercle des sexagénaires

Avec Udo Mark, c'est un autre ex-superbiker professionnel qui rejoint le club des sexagénaires. Jusqu'à présent, cet habitant de la Forêt-Noire a connu presque toutes les facettes de la course automobile, y compris un détour par les voitures.

Udo Mark est né le 20 septembre 1963 à Furtwangen en Forêt-Noire. Il a commencé sa carrière de pilote en 1985 dans la Yamaha Castrol Cup. Il a rapidement laissé éclater son talent en terminant deuxième au classement général de la coupe de la marque dès 1986.

Udo Mark est ensuite passé à la catégorie Superbike, où il est rapidement devenu un pilote de haut niveau. En 1990, il devient pilote contractuel d'une OW 01 au sein de l'équipe Mitsui Racing de l'importateur allemand Yamaha. Avec une deuxième place finale, il justifie pleinement la confiance placée en lui, mais ce n'est pas la fin de l'histoire.

Parallèlement, il a été engagé sporadiquement dans le championnat du monde de Superbike, où il a obtenu une respectable 17e place au classement général avec un total de 39 points.

En raison de son classement de l'année précédente, Udo s'est présenté en 1991 au championnat du monde avec le numéro de départ 17, qu'il a également repris pour le nouveau championnat allemand de Superbike hautement professionnel, qui s'est présenté cette année-là pour la première fois sous le nom de marque Pro Superbike avec presque tous les importateurs et la télévision en direct. Sur les 14 courses, il en a remporté dix, devenant ainsi le premier champion Pro Superbike.

Udo Mark a terminé le championnat du monde de Superbike à une solide onzième place. Son meilleur résultat individuel fut une cinquième place lors de sa course à domicile à Hockenheim. La saison 1991 fut ainsi la plus réussie pour Udo Mark.

Par la suite, il n'a pas pu renouer avec ces succès en championnat du monde, moins à cause de lui que des conditions générales. Ainsi, à la fin de l'année 1992, il n'a marqué que quatre points en championnat du monde et s'est classé 54e avec huit autres pilotes.

En 1993, il y avait un point de plus et une 51e place au classement final. En revanche, il a pu se consoler avec la troisième place dans la série Pro-Superbike.

Il a ensuite changé de camp et s'est aligné en 1994 pour le team Lortz sur une Ducati. Le passage d'une machine à quatre cylindres à une machine à deux cylindres n'a pas posé de problème à Udo Mark, ce qu'il a prouvé de manière impressionnante en remportant son deuxième titre de Pro-Superbike et en battant le double champion précédent, Edwin Weibel, de l'équipe officielle DNL Ducati Corse. Il a également remporté huit points supplémentaires au championnat du monde.

Udo a également remporté deux titres internationaux. Il a ainsi remporté le Thunderbike Trophy, qui n'a eu lieu qu'en 1995 et 1996, sur une Kawasaki de l'équipe Rubatto-Lortz-Racing dès la première année. Le Thunderbike Trophy a été créé sous l'égide de la Dorna et en tant que concurrent du Championnat d'Europe Supersport dirigé par Flamini. Le Championnat d'Europe Supersport se déroulait alors dans le cadre du Championnat du monde Superbike et n'a obtenu le statut de Championnat du monde qu'en 1999. Le Thunderbike Trophy était également organisé avec des 600 quatre-temps, mais dans le cadre du championnat du monde de moto.

En outre, Udo Mark est devenu champion d'Europe en 1997 sur Suzuki dans la catégorie Superbike.

Au début des années 2000, il s'est brièvement occupé de la série allemande en tant que manager de la série IDM avec son "agentur 17", alors que celle-ci était encore sous la tutelle du DMSB.

Grâce à ses connaissances en tant que manager d'événements, il s'est également occupé du Mini Challenge et a finalement rejoint BMW Motorrad, où il a travaillé dans le marketing et a par exemple dirigé le peu attractif BMW Motorrad Race Trophy, qui regroupe plusieurs séries et continents.

En 2017, il a rompu avec le grand groupe munichois. Depuis, Udo Mark gagne à nouveau sa vie avec son agence événementielle.