Udo Mark ammesso alla cerchia dei sessantenni

Udo Mark è nato il 20 settembre 1963 a Furtwangen, nella Foresta Nera. Ha iniziato la sua carriera nel motorsport nel 1985 nella Yamaha Castrol Cup. Ha subito dimostrato il suo talento arrivando secondo assoluto nel monomarca già nel 1986.

Successivamente, Udo Mark è passato alla classe Superbike, diventando rapidamente un pilota di punta. Nel 1990 divenne pilota a contratto di una OW 01 nel Mitsui Racing Team dell'importatore tedesco della Yamaha. Con un secondo posto finale, giustificò pienamente la fiducia riposta in lui, ma la storia non finì lì.

Allo stesso tempo, è stato utilizzato sporadicamente anche nel Campionato Mondiale Superbike, dove ha ottenuto un rispettabile 17° posto assoluto con un totale di 39 punti.

Grazie al piazzamento ottenuto l'anno precedente, Udo partecipò al Campionato del Mondo 1991 con il numero di partenza 17, che assunse anche per il neonato Campionato tedesco Superbike, altamente professionale, che in quell'anno apparve per la prima volta con il marchio Pro Superbike con quasi tutti gli importatori e la diretta TV. Vinse dieci dei 14 round e divenne così il primo campione Pro Superbike.

Udo Mark concluse il campionato mondiale Superbike con un ottimo undicesimo posto. Il suo miglior risultato individuale è stato un quinto posto nella gara di casa a Hockenheim. La stagione 1991 è stata la più ricca di successi per Udo Mark.

In seguito, non è stato in grado di dare seguito a questi successi nel WRC, non tanto per colpa sua quanto per le condizioni generali. Alla fine del 1992, ottenne solo quattro punti nel campionato e, insieme ad altri otto piloti, si classificò al 54° posto.

Nel 1993, ottenne un altro punto e si piazzò al 51° posto nella classifica finale. Riesce però a consolarsi con il terzo posto nella serie Pro Superbike.

Nel 1994 cambia campo e gareggia per il team Lortz su una Ducati. Il passaggio da un quattro cilindri a un due cilindri non fu un problema per Udo Mark, che lo dimostrò in modo impressionante con il suo secondo titolo Pro Superbike, sconfiggendo il due volte campione Edwin Weibel del team ufficiale DNL Ducati Corse. Nel Campionato del Mondo ha conquistato altri otto punti.

Udo ha vinto anche due titoli internazionali. Ha vinto il Thunderbike Trophy, che si è tenuto solo nel 1995 e nel 1996, su una Kawasaki del Rubatto-Lortz Racing Team nel suo primo anno. Il Thunderbike Trophy fu creato sotto l'egida della Dorna e come concorrente del Campionato Europeo Supersport guidato da Flammini. All'epoca, il Campionato Europeo Supersport gareggiava come parte del Campionato Mondiale Superbike e ha ottenuto lo status di Campionato Mondiale solo nel 1999. Anche il Thunderbike Trophy si svolgeva con moto a quattro tempi da 600 cc, ma come parte del Campionato mondiale di motociclismo.

Inoltre, Udo Mark divenne campione europeo nella classe Superbike nel 1997 su Suzuki.

All'inizio degli anni 2000, si è occupato per un breve periodo della serie tedesca come manager della serie IDM con il suo "agentur 17", quando era ancora sotto la cura della DMSB.

Grazie alle sue conoscenze come event manager, si è occupato anche del Mini Challenge e infine è passato a BMW Motorrad, dove ha lavorato nel marketing e ha gestito, ad esempio, il BMW Motorrad Race Trophy, che non era molto attraente in tutte le serie e in tutti i continenti.

Nel 2017 ha rotto con l'azienda di Monaco. Da allora, Udo Mark ha ripreso a guadagnarsi da vivere con la sua agenzia di eventi.