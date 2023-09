Udo Mark aceite no círculo das pessoas com 60 anos

Udo Mark nasceu a 20 de setembro de 1963 em Furtwangen, na Floresta Negra. Começou a sua carreira nos desportos motorizados em 1985 na Taça Yamaha Castrol. Mostrou rapidamente o seu talento ao terminar em segundo lugar na geral na Taça de uma marca já em 1986.

Depois disso, Udo Mark passou para a classe Superbike e rapidamente se tornou também um piloto de topo. Em 1990, tornou-se piloto contratado de uma OW 01 na Mitsui Racing Team do importador alemão da Yamaha. Com um 2º lugar, ele justificou plenamente a confiança depositada nele, mas isso não foi de forma alguma o fim da história.

Ao mesmo tempo, também foi utilizado esporadicamente no Campeonato do Mundo de Superbike, onde conseguiu um respeitável 17º lugar na geral com um total de 39 pontos.

Devido à sua colocação no ano anterior, Udo entrou no Campeonato do Mundo de 1991 com o número de partida 17 e também assumiu este número para o recém-criado Campeonato Alemão de Superbike altamente profissional, que nesse ano apareceu pela primeira vez sob a marca Pro Superbike com quase todos os importadores e televisão em direto. Ganhou dez das 14 rondas e tornou-se assim o primeiro campeão Pro Superbike.

Udo Mark terminou o Campeonato do Mundo de Superbike num forte décimo primeiro lugar. O seu melhor resultado individual foi um quinto lugar na sua corrida caseira em Hockenheim. Esta foi a época de 1991 mais bem sucedida de Udo Mark.

Posteriormente, não conseguiu dar seguimento a estes sucessos no WRC, o que se deveu menos a ele do que às condições gerais. No final de 1992, marca apenas quatro pontos no campeonato e, juntamente com outros oito pilotos, termina em 54º lugar.

Em 1993, marca mais um ponto e termina em 51º lugar na classificação final. Mas consegue consolar-se com o terceiro lugar na série Pro Superbike.

Mudou então de campo e competiu pela equipa Lortz com uma Ducati em 1994. A mudança de uma máquina de quatro cilindros para uma de dois cilindros não foi um problema para Udo Mark, o que ele provou de forma impressionante com o seu segundo título Pro Superbike, derrotando o anterior bicampeão Edwin Weibel da equipa oficial DNL Ducati Corse. No Campeonato do Mundo, conquistou mais oito pontos.

Udo também ganhou dois títulos internacionais. Venceu o Troféu Thunderbike, que só se realizou em 1995 e 1996, com uma Kawasaki da Rubatto-Lortz Racing Team no seu primeiro ano. O Troféu Thunderbike foi criado sob os cuidados da Dorna e como concorrente do Campeonato Europeu de Supersport liderado por Flammini. Na altura, o Campeonato Europeu de Supersport competia como parte do Campeonato Mundial de Superbike e só lhe foi atribuído o estatuto de Campeonato Mundial em 1999. O Troféu Thunderbike também foi realizado com 600cc a quatro tempos, mas como parte do Campeonato Mundial de Motociclismo.

Para além disso, Udo Mark tornou-se campeão europeu na classe Superbike em 1997 com a Suzuki.

No início da década de 2000, ocupou-se brevemente da série alemã como gestor da série IDM com a sua "agentur 17", quando esta ainda estava sob a alçada da DMSB.

Com os seus conhecimentos como gestor de eventos, também se ocupou do Mini Challenge e, finalmente, chegou à BMW Motorrad, onde trabalhou em marketing e geriu, por exemplo, o BMW Motorrad Race Trophy, que não era muito atrativo em todas as séries e continentes.

Em 2017, rompeu com a empresa sediada em Munique. Desde então, Udo Mark voltou a ganhar a vida com a sua agência de eventos.