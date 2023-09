IDM Superbike : décompte 2023 à Hockenheim

Il ne reste plus beaucoup de pilotes dans la lutte pour le titre. Mais on fait les comptes à la fin et le titre de vice-champion est encore sur la liste de souhaits, surtout chez les rookies. Mais il faut d'abord faire les comptes.

Le pilote Honda Florian Alt a les meilleures cartes en main dans la course à son premier titre en Superbike. Le dernier titre de l'équipe du chef Jens Holzhauer remonte à 13 ans. Le dernier titre IDM d'Alt, à l'époque dans la catégorie 125 cm3, remonte également à onze ans. A l'époque, il avait également remporté le titre de la Red Bull Rookies Cup. Alt débute le week-end d'Hockenheim avec 36 points d'avance sur son adversaire le plus sérieux dans la lutte pour le championnat, Ilya Mikhalchik. L'Ukrainien a déjà remporté le trophée à trois reprises et n'a été battu qu'en 2020 par Jonas Folger, qui avait alors remporté le titre.

Lors de la première course du dimanche matin, il y aura au maximum 25 points à gagner. Si Alt est malchanceux et n'en obtient aucun, il peut tout de même être champion. Cela se produit si Mikhalchik ne termine que cinquième, ou moins, dans la course 1. En cas d'échec d'Alt dans la course 1, les deux nouveaux venus Patrick Hobelsberger et Hannes Soomer auraient encore des chances de remporter le titre s'ils terminaient sur la plus haute marche du podium. La décision finale serait alors prise lors de la dernière course de la saison. Il n'y a donc rien à craindre.

Tableau des points IDM Superbike après 12 des 14 courses

1. Florian Alt (D/Honda) 197 points

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 161 points

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 157 points

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 149 points

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 138 points

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 127 points

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 113 points

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 89 points

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 85 points

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 76 points

11. Kamil Krzemien (PL/BMW) 62 points

12. Max Schmidt (D/BMW) 65 points

13. Vladimir Leonov (D/Yamaha) 62 points

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 points

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 38 points