IDM Superbike: insediamento 2023 a Hockenheim

Non sono rimasti molti piloti in lotta per il titolo. Ma i conti si faranno alla fine e il titolo di secondo classificato è ancora nella lista dei desideri, soprattutto per i debuttanti. Ma prima dobbiamo fare i conti.

Il pilota della Honda Florian Alt ha le carte migliori nella corsa al suo primo titolo Superbike. L'ultimo titolo vinto dalla squadra guidata da Jens Holzhauer risale a 13 anni fa. Anche l'ultimo titolo IDM di Alt, allora nella classe 125 cc, risale a undici anni fa. In quell'occasione, aggiunse anche il titolo nella Red Bull Rookies Cup. Alt inizierà il weekend di Hockenheim con 36 punti di vantaggio sul suo più diretto rivale nella lotta per il campionato, Ilya Mikhalchik. L'ucraino ha già vinto tre volte il trofeo del campionato e ha perso solo contro Jonas Folger nel 2020, quando ha conquistato il titolo.

Nella prima gara di domenica mattina, sono in palio un massimo di 25 punti. Se Alt dovesse essere perseguitato dalla sfortuna e non ottenerne nessuno, potrebbe comunque diventare campione. Ciò accadrebbe se Mikhalchik arrivasse solo quinto, o peggio, in gara-1. Tuttavia, se Alt dovesse ottenere uno zero in gara 1, anche i due nuovi arrivati Patrick Hobelsberger e Hannes Soomer avrebbero ancora la possibilità di vincere il titolo se dovessero finire sul gradino più alto del podio. La decisione finale sarebbe stata presa nell'ultima gara della stagione. Niente per i deboli di cuore.

Tabella punti IDM Superbike dopo 12 gare su 14

1° Florian Alt (D/Honda) 197 punti

2° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 161 punti

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 157 punti

4° Hannes Soomer (EST/Honda) 149 punti

5° Toni Finsterbusch (D/BMW) 138 punti

6° Philipp Steinmayr (A/BMW) 127 punti

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 113 punti

8° Bálint Kovács (HUN/BMW) 89 punti

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 85 punti

10° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 76 punti

11° Kamil Krzemien (PL/BMW) 62 punti

12° Max Schmidt (D/BMW) 65 punti

13° Vladimir Leonov (D/Yamaha) 62 punti

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 punti

15° Colin Velthuizen (NL/BMW) 38 punti