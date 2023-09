IDM Superbike: Liquidação 2023 em Hockenheim

Já não restam muitos pilotos na luta pelo título. Mas o balanço será feito no final e o título de vice-campeão ainda está na lista de desejos, especialmente para os novatos. Mas primeiro temos de fazer as contas.

O piloto da Honda, Florian Alt, tem as melhores cartas na corrida para o seu primeiro título de Superbike. O último título conquistado pela equipa liderada por Jens Holzhauer foi há 13 anos. O último título de Alt na IDM, então na classe 125 cc, foi também há onze anos. Nessa altura, acrescentou ainda o título na Red Bull Rookies Cup. Alt vai começar o fim de semana de Hockenheim com 36 pontos de vantagem sobre o seu rival mais próximo na luta pelo campeonato, Ilya Mikhalchik. O ucraniano já ganhou o troféu do campeonato três vezes e só perdeu para Jonas Folger em 2020, quando este conquistou o título.

Na primeira corrida, no domingo de manhã, há um máximo de 25 pontos em jogo. Se Alt tiver azar e não conseguir nenhum deles, pode ainda assim ser campeão. Isso acontece se Mikhalchik terminar apenas em quinto lugar, ou pior, na corrida 1. No entanto, se Alt obtiver um zero na corrida 1, mesmo os dois recém-chegados Patrick Hobelsberger e Hannes Soomer terão uma hipótese de ganhar o título se terminarem no topo do pódio. A decisão final seria então tomada na última corrida da época. Nada para os fracos de coração.

Tabela de pontos IDM Superbike após 12 das 14 corridas

1º Florian Alt (D/Honda) 197 pontos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 161 pontos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 157 pontos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 149 pontos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 138 pontos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 127 pontos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 113 pontos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 89 pontos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 85 pontos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 76 pontos

11º Kamil Krzemien (PL/BMW) 62 pontos

12º Max Schmidt (D/BMW) 65 pontos

13º Vladimir Leonov (D/Yamaha) 62 pontos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 pontos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 38 pontos