GERT56: Después del IDM es antes del DLC

El equipo GERT56 viene de las carreras de larga distancia y también vuelve a ellas. Al menos para una carrera. Concretamente al Campeonato Alemán de Resistencia DLC, que otorga su título a principios de octubre. El equipo IDM Superbike en torno a Karsten Wolf participará con sus tres pilotos Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger y Jan-Ole Jähnig.

"Estamos deseando volver a nuestra casa del automovilismo y a los amigos y el personal del Motorsport Arena Oschersleben, al anfitrión MSF Sauerland, donde hemos sido invitados tantas veces para la Speedweek, y a un bonito final de temporada con gente de ideas afines", explica el equipo sus motivos. "Apúntate y volvamos a traer un poco de "ambiente Speedweek" a la arena. Vamos a ver lo que queda de material después de la final del IDM Hockenheim, le ponemos un barril grande y ya está. Tecnología ligera, pasión a lo grande, divirtámonos en la final del DLC en Oschersleben el 03.10.2023".

Los interesados aún pueden inscribirse en el organizador MSF Sauerland.

"Participamos por diversión", explica Jan-Ole Jähnig. "Creo que es un título que KW aún no tiene. Es una pena que aún no se hayan apuntado tantos. Se pueden hacer seis horas. Yo mismo aún no he corrido una carrera de resistencia. En caso de emergencia, lo hará Toni Finsterbusch, que ya ha corrido en el Campeonato del Mundo de Resistencia".