GERT56 : Après l'IDM, avant la DLC

L'équipe GERT56 revient à ses racines et participera le 3.10.23 à la course de 6 heures à Oschersleben avec ses trois pilotes habituels dans la classe Endurance. Les inscriptions sont encore acceptées.

L'équipe GERT56 vient de l'endurance et y retourne. Au moins pour une course. A savoir pour le championnat allemand d'endurance DLC, qui décernera son titre début octobre. L'équipe IDM Superbike de Karsten Wolf y participera avec ses trois pilotes Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger et Jan-Ole Jähnig.

"Nous nous réjouissons de retrouver notre salon du sport automobile et les amis et collaborateurs de la Motorsport Arena Oschersleben, l'hôte MSF Sauerland qui nous a si souvent accueillis pour la Speedweek et de terminer la saison en beauté avec des personnes partageant les mêmes idées", explique l'équipe pour expliquer ses motivations. "Inscrivez-vous encore et faisons revenir un peu de "l'atmosphère de la Speedweek" dans l'arène. Voyons ce qu'il reste de matériel après la finale de l'IDM Hockenheim, nous en ferons un grand baril et c'est tout. Technique light, passion grande, amusons-nous lors de la finale DLC à Oschersleben le 03.10.2023".

Les personnes intéressées peuvent toujours s'inscrire auprès de l'organisateur MSF Sauerland.

"Nous participons pour le plaisir", explique Jan-Ole Jähnig à propos de l'engagement. "Je pense que c'est un titre que KW n'a pas encore. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore autant d'inscrits. On peut faire six heures. Moi-même, je n'ai pas encore participé à une course d'endurance. En cas d'urgence, Toni Finsterbusch fera l'affaire, il a déjà couru en championnat du monde d'endurance".