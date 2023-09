GERT56: Dopo l'IDM è prima del DLC

Il Team GERT56 proviene dalle gare di lunga distanza e vi sta tornando. Almeno per una gara. Si tratta del Campionato Tedesco Endurance DLC, che assegnerà il titolo all'inizio di ottobre. Il team IDM Superbike di Karsten Wolf parteciperà con i suoi tre piloti Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger e Jan-Ole Jähnig.

"Non vediamo l'ora di ritrovare la nostra casa motoristica, gli amici e lo staff della Motorsport Arena Oschersleben, il padrone di casa MSF Sauerland, dove siamo stati ospiti tante volte per la Speedweek, e un bel finale di stagione con persone che la pensano come noi", spiega il team. "Iscrivetevi ancora e riportiamo un po' di "atmosfera Speedweek" nell'arena. Vediamo cosa resta del materiale dopo la finale dell'IDM di Hockenheim, ci mettiamo un bel po' di botte e basta. Tecnologia leggera, passione grande, divertiamoci alla finale DLC di Oschersleben il 03.10.2023".

Gli interessati possono ancora iscriversi presso l'organizzatore MSF Sauerland.

"Partecipiamo per divertimento", dice Jan-Ole Jähnig, spiegando l'impegno. "Penso che questo sia un titolo che KW non ha ancora. È un peccato che non si siano ancora iscritti in tanti. Si possono fare sei ore. Io stesso non ho mai partecipato a una gara di endurance. In caso di emergenza, lo farà Toni Finsterbusch, che ha già corso nel Campionato Mondiale Endurance".